Какой сегодня праздник: 25 марта - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Какой сегодня праздник: 25 марта
Какой сегодня праздник: 25 марта - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Какой сегодня праздник: 25 марта
Мир читает Толкина, чтит память жертв рабства и трансатлантической работорговли, россияне поздравляют работников культуры. А еще в этот день была основана... РИА Новости Крым, 25.03.2026
общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 25 марта

Что празднуют в России и в мире 25 марта

00:00 25.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Мир читает Толкина, чтит память жертв рабства и трансатлантической работорговли, россияне поздравляют работников культуры. А еще в этот день была основана Венеция.

Что празднуют в мире

День работника культуры – праздник людей всех творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия – учрежден Указом президента России в 2007 году.
Планета отмечает два важных праздника – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли и Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести.
А еще этот день – особенный для всех толкиенистов, потому что он называется Днем чтения книг Толкина (Tolkien Reading Day). Ежегодно 25 марта принято читать и перечитывать книги "великого оксфордского сказочника" Джона Рональда Руэла Толкина, автора высокого фэнтези: "Хоббит или Туда и обратно", "Сильмариллион" и, конечно же, "Властелин колец".

Знаменательные события

В 421 году, согласно легенде, в день Благовещения Девы Марии жители Северной Италии, спасшиеся от готов на болотистых островах, основали Венецию.
В 1811 году Наполеон Бонапарт издал декрет о выделении 80 тысяч акров земли для выращивания сахарной свеклы и строительстве заводов для получения сахара.
В 1974 году на советские экраны вышел легендарный фильм Василия Шукшина "Калина красная", а в в 1985 году – начался премьерный показ телефильма "Гостья из будущего".
В 1997 году аргентинские охотники за сокровищами обнаружили у берегов Эквадора затонувший в 1654 году испанский галеон La Capitana с грузом золота и серебра.
В 2003 году российский путешественник Федор Конюхов установил мировой рекорд для многокорпусных судов по маршруту Канарские острова – Барбадос, пройдя его за девять суток.
Кто родился

25 марта 1479 года на свет появился русский царь, Великий князь Владимирский и Московский и всея Руси Василий III, правивший в 1505-1533 годах. При нем к Москве были присоединены Псков, Волоцк, Смоленск, Рязанское, Стародубское и Новгород-Северское княжества. Правление Василия III также ознаменовано подъемом русской культуры.
В 1871 году родился русский художник, искусствовед Игорь Грабарь, первым в СССР получивший звание Заслуженного деятеля искусств. Именно он провел перепланировку Третьяковской галереи и составил ее первый научный каталог. Среди известных работ Грабаря: "Сентябрьский снег", "Февральская лазурь", "Березовая аллея" и множество портретов.
89 лет назад родилась великая русская певица Мария Пахоменко, отличавшаяся чистотой и силой "серебряного" голоса. Она создала свой стиль исполнения: народный характер пения сочетала с эстрадным артистизмом. Мария спела много прекрасных песен, в числе которых: "Стоят девчонки", "Лучше нету того цвету", "Ненаглядный мой", "Чудо-кони".
Также 25 марта родились английский певец сэр Элтон Джон, российские эрудит Борис Бурда и юморист Ефим Шифрин, американская актриса Сара Джессика Паркер.
