389 беспилотников сбили над Крымом и еще 13 регионами

2026-03-25T07:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. 389 украинских беспилотников были сбиты в течение ночи над Россией. Силы противовоздушной обороны отработали над Крымом и еще 13 регионами, сообщили в Минобороны.С ночи массированный удар отражается над Ленинградской областью. По данным губернатора Александр Дрозденко, уже сбито 56 вражеских дронов. В Усть-Луге в зоне порта вспыхнул пожар, в Выборге повреждена кровля жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет.Накануне вечером сообщалось, что в период с 20:00 до 23:00 часов силы и средства ПВО России перехватили и уничтожили 139 украинских беспилотников. Кроме того, в ночь на вторник российские военные уничтожили 55 БПЛА в небе над Россией. Ранним утром во вторник боевики Зеленского пытались атаковать Севастополь. Днем ударили по больнице в Запорожской области – обошлось без жертв, и били по гражданским авто – ранены пятеро. С 8 до 14 часов вторника уничтожены 20 дронов, в том числе четыре – над Крымом. Вечером 24 марта ВСУ ударили по Курской области – 13 человек ранены и один погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

