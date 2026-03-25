389 беспилотников сбили над Крымом и еще 13 регионами - РИА Новости Крым, 25.03.2026
389 беспилотников сбили над Крымом и еще 13 регионами
389 беспилотников сбили над Крымом и еще 13 регионами - РИА Новости Крым, 25.03.2026
389 беспилотников сбили над Крымом и еще 13 регионами
389 украинских беспилотников были сбиты в течение ночи над Россией. Силы противовоздушной обороны отработали над Крымом и еще 13 регионами, сообщили в... РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T07:44
2026-03-25T07:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. 389 украинских беспилотников были сбиты в течение ночи над Россией. Силы противовоздушной обороны отработали над Крымом и еще 13 регионами, сообщили в Минобороны.С ночи массированный удар отражается над Ленинградской областью. По данным губернатора Александр Дрозденко, уже сбито 56 вражеских дронов. В Усть-Луге в зоне порта вспыхнул пожар, в Выборге повреждена кровля жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет.Накануне вечером сообщалось, что в период с 20:00 до 23:00 часов силы и средства ПВО России перехватили и уничтожили 139 украинских беспилотников. Кроме того, в ночь на вторник российские военные уничтожили 55 БПЛА в небе над Россией. Ранним утром во вторник боевики Зеленского пытались атаковать Севастополь. Днем ударили по больнице в Запорожской области – обошлось без жертв, и били по гражданским авто – ранены пятеро. С 8 до 14 часов вторника уничтожены 20 дронов, в том числе четыре – над Крымом. Вечером 24 марта ВСУ ударили по Курской области – 13 человек ранены и один погиб.
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, происшествия, новости сво, крым, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
389 беспилотников сбили над Крымом и еще 13 регионами

Над Крымом и еще 13 регионами России уничтожено 389 беспилотников за ночь – Минобороны

07:44 25.03.2026 (обновлено: 07:57 25.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. 389 украинских беспилотников были сбиты в течение ночи над Россией. Силы противовоздушной обороны отработали над Крымом и еще 13 регионами, сообщили в Минобороны.

"С 23.00 24 марта до 7.00 25 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым, Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, областей и Московского региона", - сообщили в оборонном ведомстве.

С ночи массированный удар отражается над Ленинградской областью. По данным губернатора Александр Дрозденко, уже сбито 56 вражеских дронов. В Усть-Луге в зоне порта вспыхнул пожар, в Выборге повреждена кровля жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет.
Накануне вечером сообщалось, что в период с 20:00 до 23:00 часов силы и средства ПВО России перехватили и уничтожили 139 украинских беспилотников. Кроме того, в ночь на вторник российские военные уничтожили 55 БПЛА в небе над Россией. Ранним утром во вторник боевики Зеленского пытались атаковать Севастополь. Днем ударили по больнице в Запорожской области – обошлось без жертв, и били по гражданским авто – ранены пятеро. С 8 до 14 часов вторника уничтожены 20 дронов, в том числе четыре – над Крымом. Вечером 24 марта ВСУ ударили по Курской области – 13 человек ранены и один погиб.
Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьПроисшествияНовости СВОКрымАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
