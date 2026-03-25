14 россиян погибли от ударов ВСУ за минувшую неделю - РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T15:07
От ударов ВСУ за минувшую неделю погибли 14 мирных россиян – Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В результате ударов боевиков ВСУ по российским регионам за минувшую неделю пострадали 133 человека, 14 из них погибли. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.
"За минувшую неделю жертвами поощряемого Западом террора ВСУ стали более 133 человек, в том числе 10 детей. 14 человек погибли", - сказала дипломат.
Она отметила, что, руководствуясь установками Британии и ЕС на эскалацию напряженности, киевский режим старается с помощью натовского оружия нарастить интенсивность обстрелов далеко за пределами районов боевых действий.
В качестве целей Киев выбирает наиболее уязвимые категории мирного населения, гражданские образовательные, медицинские, транспортные, энергетические объекты, подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что Европа не согласна на мир, который учитывал бы интересы России, законные права русскоязычных граждан Украины и территориальные реалии.
"Они (европейцы – ред.) хотят буквально в худших неоколониальных традициях и дальше эксплуатировать Украину, продолжая стравливать и натравливать ее против нашей страны, собственно вообще использовать ее в агрессивных целях", - указала она.
