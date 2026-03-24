Взрыв в Севастополе и новый закон о трудовом стаже для Крыма: главное за день

Взрыв в жилом доме Севастополя и новый закон о трудовом стаже для Крыма – главное за день
© РИА Новости КрымПоследствия взрыва в жилой пятиэтажке в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Взрыв в жилом доме в Севастополе. Атаки ВСУ на Крым и другие мирные регионы РФ. Уход из жизни замначальника "Крым-Спас" Владимира Мельникова. Продвижение армии России в зоне СВО и потери Киева. Новый закон о стаже крымчан и рост средних зарплат в регионе. Новые российские вакцины против туберкулеза и ситуация с заболеваемостью в Крыму.
О главных событиях и заявления дня – в материале РИА Новости Крым.
Взрыв в Севастополе
В Севастополе в ночь на вторник прогремел взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, она была матерью пятерых детей. Четыре ее дочки пострадали при ЧП, 20-летний сын числится пропавшим без вести. В больницах находятся 12 севастопольцев, среди них – трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали. На месте в течение дня работали экстренные службы и правоохранители. Специалисты уже провели первичное обследование – версия взрыва бытового газа официально исключена. Установлено, что эпицентр трагедии находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома. В обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ. В городе-герое ввели режим ЧС регионального характера.
Атаки ВСУ на регионы РФ
Силы противовоздушной обороны в ночь на вторник отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и другие регионы России, уничтожив 55 БПЛА. Ранним утром ВСУ пытались атаковать Севастополь. Днем ударили по больнице в Запорожской области – обошлось без жертв, и били по гражданским авто – ранены пятеро. С 8 до 14 часов вторника уничтожены 20 дронов, в том числе четыре – над Крымом. Вечером ВСУ ударили по Курской области – 13 человек ранены и один погиб.
Уход из жизни замначальника "Крым-Спас"
24 марта ушел из жизни заместитель начальника по поисково-спасательной работе "Крым-Спас" Владимир Мельников. 12 лет своей жизни он руководил Контрольно-спасательной службой Крыма, принимал участие в сложнейших спасательных операциях. Он стоял у истоков создания "Крым-Спас", являясь бессменным заместителем начальника учреждения с 2014 года.
Успехи армии России
Российская армия освободила Песчаное в Харьковской области, поразила объекты транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, сообщили 24 марта в Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки боев в зоне ответственности всех группировок войск Вооруженных сил России еще 1265 боевиков, 23 единицы тяжелой бронетехники и другое вооружение.
Стаж и зарплаты крымчан
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий права граждан на пенсионное обеспечение для работавших в Крыму и Севастополе. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом в страховой стаж крымчан и севастопольцев включаются периоды работы или иной деятельности с 17 марта по 31 декабря 2014 года. Речь идет о тех гражданах, кто работал в Крыму и Севастополе в первые месяцы после воссоединения с Россией, когда необходимая нормативно-правовая база только формировалась.
Вакцины от туберкулеза
В России разрабатывают две новые вакцины против туберкулеза, на данном этапе проводятся их клинические исследования. Об этом сообщила главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева. Как сообщили в республиканском минздраве, заболеваемость туберкулезом в Крыму за 12 лет снизилась на 62%, а умирать от этой болезни стали на 75% реже.