https://crimea.ria.ru/20260324/vzryv-v-sevastopole-i-novyy-zakon-o-trudovom-stazhe-dlya-kryma-glavnoe-za-den-1154589539.html

Взрыв в Севастополе и новый закон о трудовом стаже для Крыма: главное за день

2026-03-24T22:57

новости крыма

крым

новости севастополя

севастополь

новости

россия

в мире

главное за день

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/18/1154565563_0:0:1008:567_1920x0_80_0_0_3ac77014d5efa482516e1745aecdcd0a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Взрыв в жилом доме в Севастополе. Атаки ВСУ на Крым и другие мирные регионы РФ. Уход из жизни замначальника "Крым-Спас" Владимира Мельникова. Продвижение армии России в зоне СВО и потери Киева. Новый закон о стаже крымчан и рост средних зарплат в регионе. Новые российские вакцины против туберкулеза и ситуация с заболеваемостью в Крыму.О главных событиях и заявления дня – в материале РИА Новости Крым.Взрыв в СевастополеВ Севастополе в ночь на вторник прогремел взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, она была матерью пятерых детей. Четыре ее дочки пострадали при ЧП, 20-летний сын числится пропавшим без вести. В больницах находятся 12 севастопольцев, среди них – трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали. На месте в течение дня работали экстренные службы и правоохранители. Специалисты уже провели первичное обследование – версия взрыва бытового газа официально исключена. Установлено, что эпицентр трагедии находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома. В обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ. В городе-герое ввели режим ЧС регионального характера.Атаки ВСУ на регионы РФСилы противовоздушной обороны в ночь на вторник отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и другие регионы России, уничтожив 55 БПЛА. Ранним утром ВСУ пытались атаковать Севастополь. Днем ударили по больнице в Запорожской области – обошлось без жертв, и били по гражданским авто – ранены пятеро. С 8 до 14 часов вторника уничтожены 20 дронов, в том числе четыре – над Крымом. Вечером ВСУ ударили по Курской области – 13 человек ранены и один погиб.Уход из жизни замначальника "Крым-Спас"24 марта ушел из жизни заместитель начальника по поисково-спасательной работе "Крым-Спас" Владимир Мельников. 12 лет своей жизни он руководил Контрольно-спасательной службой Крыма, принимал участие в сложнейших спасательных операциях. Он стоял у истоков создания "Крым-Спас", являясь бессменным заместителем начальника учреждения с 2014 года.Успехи армии РоссииРоссийская армия освободила Песчаное в Харьковской области, поразила объекты транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, сообщили 24 марта в Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки боев в зоне ответственности всех группировок войск Вооруженных сил России еще 1265 боевиков, 23 единицы тяжелой бронетехники и другое вооружение.Стаж и зарплаты крымчанПрезидент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий права граждан на пенсионное обеспечение для работавших в Крыму и Севастополе. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом в страховой стаж крымчан и севастопольцев включаются периоды работы или иной деятельности с 17 марта по 31 декабря 2014 года. Речь идет о тех гражданах, кто работал в Крыму и Севастополе в первые месяцы после воссоединения с Россией, когда необходимая нормативно-правовая база только формировалась.Вакцины от туберкулезаВ России разрабатывают две новые вакцины против туберкулеза, на данном этапе проводятся их клинические исследования. Об этом сообщила главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева. Как сообщили в республиканском минздраве, заболеваемость туберкулезом в Крыму за 12 лет снизилась на 62%, а умирать от этой болезни стали на 75% реже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия, в мире, главное за день