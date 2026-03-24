Взрыв в доме в Севастополе - власти приступили к оценке ущерба

Специальные комиссии совместно с сотрудниками полиции и жильцами приступили к осмотру квартир, поврежденных в результате взрыва в доме по ул. Корчагина в... РИА Новости Крым, 24.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Специальные комиссии совместно с сотрудниками полиции и жильцами приступили к осмотру квартир, поврежденных в результате взрыва в доме по ул. Корчагина в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.ЧП произошло в ночь на вторник. В 00:29 губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что в доме на улице Павла Корчагина, 14, прогремел взрыв. Произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этажи. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах. Люди эвакуированы из двух домов. По последним данным, погиб один человек, еще 13 ранены. Возбуждено уголовное дело.По словам Развожаева, вся необходимая помощь людям будет оказана. Муниципальные комиссии приступают к оценке ущерба.В настоящее время, разбор завалов завершен, специальные службы продолжают вывозить тяжелый мусор. Выбитые окна закрывают пленкой."Поврежденные квартиры будем ремонтировать. О восстановлении разрушенного подъезда примем решение сегодня (после оценки специалистами состояния несущих конструкций). Задача одна — сделать все максимально быстро", - добавил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

