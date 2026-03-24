Взрыв в доме в Севастополе - власти приступили к оценке ущерба - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Взрыв в доме в Севастополе - власти приступили к оценке ущерба
Специальные комиссии совместно с сотрудниками полиции и жильцами приступили к осмотру квартир, поврежденных в результате взрыва в доме по ул. Корчагина в... РИА Новости Крым, 24.03.2026
взрыв в жилом доме в севастополе
взрыв
происшествия
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
В Севастополе приступили к оценке ущерба после взрыва в жилом доме

© РИА Новости Крым. Последствия взрыва в жилой пятиэтажке в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Специальные комиссии совместно с сотрудниками полиции и жильцами приступили к осмотру квартир, поврежденных в результате взрыва в доме по ул. Корчагина в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
ЧП произошло в ночь на вторник. В 00:29 губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что в доме на улице Павла Корчагина, 14, прогремел взрыв. Произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этажи. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах. Люди эвакуированы из двух домов. По последним данным, погиб один человек, еще 13 ранены. Возбуждено уголовное дело.
По словам Развожаева, вся необходимая помощь людям будет оказана. Муниципальные комиссии приступают к оценке ущерба.
"Уже осматривают квартиры жильцы с комиссиями и полицией. Они помогают зайти, забрать документы, ценные вещи и составить опись поврежденного имущества. Если есть необходимость будет предоставлено временное размещение", - написал Развожаев в своем канале в Мах, уточнив, что многие жильцы пострадавшего дома приняли решение пожить у родных.
В настоящее время, разбор завалов завершен, специальные службы продолжают вывозить тяжелый мусор. Выбитые окна закрывают пленкой.
"Поврежденные квартиры будем ремонтировать. О восстановлении разрушенного подъезда примем решение сегодня (после оценки специалистами состояния несущих конструкций). Задача одна — сделать все максимально быстро", - добавил Развожаев.
"Проснулась от жуткого удара" - репортаж с места взрыва жилого дома в Севастополе
 
