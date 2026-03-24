ВСУ ударили по больнице в Запорожской области

2026-03-24T11:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Дрон ВСУ ударил по реанимационному отделению центральной районной больницы в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Информации о пострадавших не поступало. На месте работают оперативные службы, ущерб будет оперативно устранен, добавил Балицкий.16 марта ВСУ ударили по больнице в Васильевке, был поврежден фасад здания и автомобили.12 марта в Васильевском муниципальном округе боевики киевского режима нанесли прицельный удар по сотрудникам "Почты Таврия", которые ехали на служебном автомобиле. Один почтальон был ранен.11 марта украинские беспилотники атаковали гражданский автомобиль, который двигался в сторону Васильевки, погибли двое мужчин.

