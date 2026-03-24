ВСУ ударили по больнице в Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.03.2026
ВСУ ударили по больнице в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Дрон ВСУ ударил по реанимационному отделению центральной районной больницы в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"БПЛА неустановленного типа в ударном снаряжении атаковал здание реанимационного отделения Васильевской центральной районной больницы. Повреждены оконные остекления. К счастью, благодаря оперативной работе наших служб и тому, что большинство пациентов находилось в укрытиях, жертв удалось избежать", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Информации о пострадавших не поступало. На месте работают оперативные службы, ущерб будет оперативно устранен, добавил Балицкий.
16 марта ВСУ ударили по больнице в Васильевке, был поврежден фасад здания и автомобили.
12 марта в Васильевском муниципальном округе боевики киевского режима нанесли прицельный удар по сотрудникам "Почты Таврия", которые ехали на служебном автомобиле. Один почтальон был ранен.
11 марта украинские беспилотники атаковали гражданский автомобиль, который двигался в сторону Васильевки, погибли двое мужчин.
