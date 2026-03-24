ВСУ повторно атаковали Курскую область – ранены 13 человек - РИА Новости Крым, 24.03.2026
ВСУ повторно атаковали Курскую область – ранены 13 человек
Число раненых в Курской области увеличилось до 13 человек при повторной атаке ВСУ на агропромышленный комплекс в Хомутовском районе. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 24.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Число раненых в Курской области увеличилось до 13 человек при повторной атаке ВСУ на агропромышленный комплекс в Хомутовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в MAX.Ранее Хинштейн сообщал о ранении шестерых и гибели одного человека при ударе украинских боевиков по селу Гламаздино Хомутовского района Курской области.Как уточнил губернатор, противник FPV-дроном ударил по агропромышленному предприятию "Велес-агро", при этом погиб 55-летний водитель предприятия, еще шесть пострадали.По его данным, пострадавших доставляют в центр сочетанной травмы областной клинической больницы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У 11-летнего ребенка в руках взорвалась часть беспилотника ВСУ - БалицкийВСУ атакуют машины в Запорожской области – ударами дронов ранены пятероДесять детей ранены от атак ВСУ за неделю
19:10 24.03.2026 (обновлено: 19:18 24.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Число раненых в Курской области увеличилось до 13 человек при повторной атаке ВСУ на агропромышленный комплекс в Хомутовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в MAX.
Ранее Хинштейн сообщал о ранении шестерых и гибели одного человека при ударе украинских боевиков по селу Гламаздино Хомутовского района Курской области.
Как уточнил губернатор, противник FPV-дроном ударил по агропромышленному предприятию "Велес-агро", при этом погиб 55-летний водитель предприятия, еще шесть пострадали.
"Но нацистам мало: в течение часа по территории "Велес-агро" был нанесен повторный удар. В результате атаки пострадали еще семь человек. В общей сложности двое человек – в тяжелом состоянии, еще у одиннадцати – ранения различной степени тяжести", – сообщил Хинштейн о новой атаке.
По его данным, пострадавших доставляют в центр сочетанной травмы областной клинической больницы.
