ВСУ атакуют машины в Запорожской области – ударами дронов ранены пятеро
2026-03-24T17:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Пять человек ранены в результате беспилотных ударов украинских боевиков по гражданским машинам в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он уточнил, что ранения получили женщины 46 и 61 года.Также, по словам Балицкого, ВСУ с помощью дрона атаковали машину в районе села Новогоровка Токмакского муниципалитета – серьезные травмы получили мужчины 1985 и 1978 года рождения. Пострадавшие находятся в реанимации.10 детей получили ранения от атак ВСУ за минувшую неделю. Всего в списке пострадавших с 16 по 22 марта более 130 мирных жителей, сообщал ранее во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Пять человек ранены ударами ВСУ по гражданским машинам в Запорожской области – Балицкий
16:52 24.03.2026 (обновлено: 17:29 24.03.2026)