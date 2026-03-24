ВСУ атакуют машины в Запорожской области – ударами дронов ранены пятеро

ВСУ атакуют машины в Запорожской области – ударами дронов ранены пятеро - РИА Новости Крым, 24.03.2026

ВСУ атакуют машины в Запорожской области – ударами дронов ранены пятеро

Пять человек ранены в результате беспилотных ударов украинских боевиков по гражданским машинам в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений

2026-03-24T16:52

2026-03-24T16:52

2026-03-24T17:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Пять человек ранены в результате беспилотных ударов украинских боевиков по гражданским машинам в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он уточнил, что ранения получили женщины 46 и 61 года.Также, по словам Балицкого, ВСУ с помощью дрона атаковали машину в районе села Новогоровка Токмакского муниципалитета – серьезные травмы получили мужчины 1985 и 1978 года рождения. Пострадавшие находятся в реанимации.10 детей получили ранения от атак ВСУ за минувшую неделю. Всего в списке пострадавших с 16 по 22 марта более 130 мирных жителей, сообщал ранее во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще четыре беспилотника сбили над КрымомСотрудникам ЧОПов разрешили применять боевое оружие для борьбы с дронамиЕвропа участвует в терроризме, снабжая Украину БПЛА

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу