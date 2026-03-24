Война с Китаем уже началась: что остановит Трампа от продолжения конфликта в Иране

Война с Китаем уже началась: что остановит Трампа от продолжения конфликта в Иране - РИА Новости Крым, 24.03.2026

Война с Китаем уже началась: что остановит Трампа от продолжения конфликта в Иране

У президента США Дональда Трампа в отношении Ирана есть своя "личная линия" поведения, связанная с его дальним планом – войной с Китаем, которую он уже начал с... РИА Новости Крым, 24.03.2026

2026-03-24T08:14

2026-03-24T08:14

2026-03-24T08:14

мнения

игорь шатров

иран

обострение между ираном и сша

обострение между израилем и ираном

китай

дональд трамп

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. У президента США Дональда Трампа в отношении Ирана есть своя "личная линия" поведения, связанная с его дальним планом – войной с Китаем, которую он уже начал с Ближнего Востока. И хотя предсказать дальнейшие действия Трампа сложно, можно предположить, что эскалация на Ближнем Востоке способна пойти на спад по двум причинам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По мнению Шатрова, как и любой американский президент, Трамп зависим финансово от определенной части американского истеблишмента, которая зарабатывает на конфликтах. И она поддерживает агрессивный настрой Трампа в отношении Ирана, пока и не видит угрозы лично для себя, заметил эксперт."Поэтому они терпят Трампа и то, что он творит это беззаконие и безобразие, и тем самым подставляют, конечно, Америку", – заметил Шатров.При этому у Трампа есть и "своя личная линия", которой он следует, независимо от чужих мнений, в том числе из собственного окружения, считает эксперт.Именно поэтому сегодня всерьез обсуждается возможность проведения США наземной операции по захвату иранского острова Харк, которая вне всяких сомнений закончится позором для Америки, уверен Шатров.Но Трамп еще может остановиться, считает эксперт, для этого у американского лидера есть как минимум две причины.Первая заключается в том, что ни формальные союзники Соединенных Штатов по НАТО, ни арабские монархии из числа условных сателлитов США на Ближнем Востоке не поддержали Трампа в вопросе Ирана, хотя получают удары от него, и осознание этого может заставить лидера Америки остановиться.Шатров выразил мнение, что когда Трамп убедится в том, что союзников у него нет, то поймет, что надо переосмыслить политику, иначе еще и внутренняя экономика США может рухнуть в ближайшие месяцы на фоне выборов в Конгресс.Кроме того, Трампа "должно остудить то, что на самом деле реальный противник пока помалкивает и не показывает, что у него большие проблемы", добавил эксперт.Это тот самый "дальний план Трампа", вот почему ему абсолютно безразлично, что происходит сейчас в Иране, сменился ли там режим и как реагируют вокруг на попытки США задавить Тегеран, добавил собеседник."Он (Трамп – ред.) ждет реакции Китая. Он отложил поездку туда, потому что хотел приехать победителем. Не получилось. "Ничего страшного – поедем позже", – думает Трамп. Он должен с результатами приехать в Китай и заключить свою самую главную сделку, о которой мечтает с первого президентского срока", – сказал гость эфира.По мнению эксперта, задуманная Трампом сделка с Китаем имеет целью сделать Пекин вассалом США хотя бы на 50%. "И тогда он может сказать: "Я дал вам будущий мир, господа американцы". Но пока у него это не случилось", – отметил Шатров.По этой же причине угроза эскалации конфликта исходит не из Ирана, а, по сути, из головы Трампа, предсказать ход мыслей в которой невозможно, а значит и прогнозировать, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке даже в случае приближения поражения Америки, считает эксперт.

иран

китай

мнения, игорь шатров, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, китай, дональд трамп