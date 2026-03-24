Водителей пока не будут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Водителей пока не будут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО
2026-03-24T14:46
В России пока нет возможности выявлять по камерам отсутствие полиса ОСАГО – МВД

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В России на сегодняшний день нет технической возможности выявлять в автоматическом режиме по камерам автомобили без полисов страхования ОСАГО, поэтому штрафовать водителей таким способом пока не будут. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"На данный момент отсутствует техническая возможность администрировать в автоматическом режиме фотовидеофиксации нарушения ПДД по полисам страхования ОСАГО. Соответственно, штрафы, предусмотренные статьей 12.37 КоАП РФ, на основе анализа фото- и видеоматериалов к водителям применяться не будут", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Она добавила, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции, как и раньше, выявляют водителей, допускающих указанные нарушения, и привлекают их к ответственности в ходе несения службы на дорогах.
"Водитель имеет возможность предъявлять сотруднику Госавтоинспекции для проверки как копию полиса ОСАГО на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на электронном устройстве или носителе", - добавила официальный представитель МВД.
Поэтому водителям рекомендуется всегда иметь при себе реквизиты полиса в любом удобном виде.
Президент России Владимир Путин 23 марта подписал закон, ограничивающий начисление штрафов за управление автомобилем без полиса ОСАГО одним штрафом в сутки. Изменения внесены в статью 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно поправкам, если автомобиль с водителем без полиса ОСАГО был выявлен несколько раз за сутки, то административная ответственность наступает только за первый случай такого нарушения. Повторные штрафы в этот же день применяться не будут.
