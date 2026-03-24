Водителей пока не будут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В России на сегодняшний день нет технической возможности выявлять в автоматическом режиме по камерам автомобили без полисов страхования ОСАГО, поэтому штрафовать водителей таким способом пока не будут. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Она добавила, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции, как и раньше, выявляют водителей, допускающих указанные нарушения, и привлекают их к ответственности в ходе несения службы на дорогах."Водитель имеет возможность предъявлять сотруднику Госавтоинспекции для проверки как копию полиса ОСАГО на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на электронном устройстве или носителе", - добавила официальный представитель МВД.Поэтому водителям рекомендуется всегда иметь при себе реквизиты полиса в любом удобном виде.Президент России Владимир Путин 23 марта подписал закон, ограничивающий начисление штрафов за управление автомобилем без полиса ОСАГО одним штрафом в сутки. Изменения внесены в статью 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно поправкам, если автомобиль с водителем без полиса ОСАГО был выявлен несколько раз за сутки, то административная ответственность наступает только за первый случай такого нарушения. Повторные штрафы в этот же день применяться не будут.

