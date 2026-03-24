В Севастополе ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 24.03.2026

В Севастополе после взрыва в жилом доме ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующий документ размещен на официальном сайте... РИА Новости Крым, 24.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе после взрыва в жилом доме ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства города.Руководителям исполнительных органов города поручено обеспечить готовность персонала, сил и средств подведомственных учреждений, предприятий и организаций к действиям по ликвидации последствий ЧС. Департаменту финансов города – обеспечить оперативное финансирование заявок, связанных с проведением мероприятий по ликвидации последствий ЧС.Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, она была матерью пятерых детей. Четыре ее дочки пострадали при ЧП, 20-летний сын числится пропавшим без вести. В больницах находятся 12 севастопольцев, среди них — трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали. На месте в течение дня работали экстренные службы и правоохранители. Специалисты уже провели первичное обследование – версия взрыва бытового газа официально исключена. В обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.Расследование дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Как выяснили следователи, эпицентр взрыва в доме в Севастополе находился на балконе. Уголовное дело расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

