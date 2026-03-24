В Севастополе ввели режим ЧС после взрыва в пятиэтажке
21:10 24.03.2026 (обновлено: 21:22 24.03.2026)
Последствия взрыва в жилой пятиэтажке в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе после взрыва в жилом доме ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства города.
"Признать обстановку, сложившуюся по адресам Севастополь, Гагаринский муниципальный округ, улица Павла Корчагина, дома 14, 16, 20, чрезвычайной ситуацией регионального характера", – сказано в документе.
Руководителям исполнительных органов города поручено обеспечить готовность персонала, сил и средств подведомственных учреждений, предприятий и организаций к действиям по ликвидации последствий ЧС. Департаменту финансов города – обеспечить оперативное финансирование заявок, связанных с проведением мероприятий по ликвидации последствий ЧС.
Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, она была матерью пятерых детей. Четыре ее дочки пострадали при ЧП, 20-летний сын числится пропавшим без вести. В больницах находятся 12 севастопольцев, среди них — трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали. На месте в течение дня работали экстренные службы и правоохранители. Специалисты уже провели первичное обследование – версия взрыва бытового газа официально исключена. В обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.
Расследование дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Как выяснили следователи, эпицентр взрыва в доме в Севастополе находился на балконе. Уголовное дело расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства".