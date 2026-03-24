Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260324/v-sevastopole-vveli-rezhim-chs-1154592965.html
В Севастополе ввели режим ЧС
В Севастополе ввели режим ЧС
В Севастополе после взрыва в жилом доме ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующий документ размещен на официальном сайте... РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T21:10
2026-03-24T21:22
новости севастополя
севастополь
происшествия
режим чс
взрыв в жилом доме в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/18/1154566848_0:0:1008:567_1920x0_80_0_0_a8e87bb191a454455668de3841883a2f.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/18/1154566848_126:0:882:567_1920x0_80_0_0_39fc5968c0cff79fffae4bf95fd28c9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Севастополе ввели режим ЧС

В Севастополе ввели режим ЧС после взрыва в пятиэтажке

21:10 24.03.2026 (обновлено: 21:22 24.03.2026)
 
© РИА Новости КрымПоследствия взрыва в жилой пятиэтажке в Севастополе
Последствия взрыва в жилой пятиэтажке в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе после взрыва в жилом доме ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства города.
"Признать обстановку, сложившуюся по адресам Севастополь, Гагаринский муниципальный округ, улица Павла Корчагина, дома 14, 16, 20, чрезвычайной ситуацией регионального характера", – сказано в документе.
Руководителям исполнительных органов города поручено обеспечить готовность персонала, сил и средств подведомственных учреждений, предприятий и организаций к действиям по ликвидации последствий ЧС. Департаменту финансов города – обеспечить оперативное финансирование заявок, связанных с проведением мероприятий по ликвидации последствий ЧС.
Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, она была матерью пятерых детей. Четыре ее дочки пострадали при ЧП, 20-летний сын числится пропавшим без вести. В больницах находятся 12 севастопольцев, среди них — трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали. На месте в течение дня работали экстренные службы и правоохранители. Специалисты уже провели первичное обследование – версия взрыва бытового газа официально исключена. В обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.
Расследование дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Как выяснили следователи, эпицентр взрыва в доме в Севастополе находился на балконе. Уголовное дело расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:27Более ста волонтеров ликвидируют последствия взрыва в Севастополе
21:10В Севастополе ввели режим ЧС
21:07Как писать книги об СВО сейчас – ответ историка
20:48В Большой Ялте к 1 апреля запустят 11 фонтанов
20:28Нацпроекты в Крыму – что сделано за год и что запланировано
20:11В РФ начали создавать сеть "белых банкоматов": что это даст крымчанам
19:48В России запретили испытательный срок для женщин с маленькими детьми
19:37В Севастополе закрыли рейд
19:28Маргариту Симоньян наградят медалью Говорухина
19:10ВСУ повторно атаковали Курскую область – ранены 13 человек
18:52Эпицентр взрыва в доме в Севастополе находился на балконе – СК
18:23Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту взрыва в Севастополе
18:02Как повышение НДС повлияло на инфляцию – оценка Центробанка
17:47На Западе Крыма в пятницу перекроют движение
17:36В РФ вводят дополнительные меры поддержки участников СВО и их семей
17:30У 11-летнего ребенка в руках взорвалась часть беспилотника ВСУ - Балицкий
17:21ВСУ ударили по Курской области – шесть человек ранены и один погиб
17:07Ушел из жизни замначальника "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников
16:52ВСУ атакуют машины в Запорожской области – ударами дронов ранены пятеро
16:27В Крыму подрядчика подозревают в мошенничестве на 3 миллиона рублей
Лента новостейМолния