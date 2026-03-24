В Севастополе военные отразили воздушную атаку

Военные отразили новую попытку ВСУ атаковать Севастополь. Над городом была уничтожена одна воздушная цель, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.03.2026

2026-03-24T05:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Военные отразили новую попытку ВСУ атаковать Севастополь. Над городом была уничтожена одна воздушная цель, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В городе с 2:42 была объявлена воздушная тревога, а в 3:18 начали работать системы противовоздушной обороны.Сирены звучали в городе до 5 утра. Во время воздушной необходимо сразу укрыться в убежищах или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Накануне вечером над Крымом, а также территориями 11 областей были сбиты 67 украинских беспилотников. В течение минувшей ночи над регионами России силы ПВО сбили 249 украинских дронов.Кроме того, более полусотни беспилотников уничтожили в понедельник над Ленинградской областью. В порту Приморска была повреждена емкость с топливом, возник пожар, сотрудников эвакуировали.

https://crimea.ria.ru/20260323/sevastopol-vosstanavlivayut-posle-atak-vsu--kogda-zasteklyat-okna-v-domakh-1154545704.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

