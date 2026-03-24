В Севастополе военные отразили воздушную атаку
В Севастополе военные отразили воздушную атаку - РИА Новости Крым, 24.03.2026
В Севастополе военные отразили воздушную атаку
Военные отразили новую попытку ВСУ атаковать Севастополь. Над городом была уничтожена одна воздушная цель, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T05:49
2026-03-24T05:49
2026-03-24T05:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Военные отразили новую попытку ВСУ атаковать Севастополь. Над городом была уничтожена одна воздушная цель, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В городе с 2:42 была объявлена воздушная тревога, а в 3:18 начали работать системы противовоздушной обороны.Сирены звучали в городе до 5 утра. Во время воздушной необходимо сразу укрыться в убежищах или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Накануне вечером над Крымом, а также территориями 11 областей были сбиты 67 украинских беспилотников. В течение минувшей ночи над регионами России силы ПВО сбили 249 украинских дронов.Кроме того, более полусотни беспилотников уничтожили в понедельник над Ленинградской областью. В порту Приморска была повреждена емкость с топливом, возник пожар, сотрудников эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
севастополь, воздушная тревога в севастополе, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости севастополя, новости крыма, срочные новости крыма
В Севастополе военные отразили воздушную атаку
Над Севастополем военные сбили одну воздушную цель – Развожаев
05:49 24.03.2026 (обновлено: 05:58 24.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Военные отразили новую попытку ВСУ атаковать Севастополь. Над городом была уничтожена одна воздушная цель, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В городе с 2:42 была объявлена воздушная тревога, а в 3:18 начали работать системы противовоздушной обороны.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита 1 воздушная цель над морем в районе Северной стороны", - сообщил Развожаев.
Сирены звучали в городе до 5 утра.
Во время воздушной необходимо сразу укрыться в убежищах или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Накануне вечером над Крымом, а также территориями 11 областей были сбиты 67 украинских беспилотников
. В течение минувшей ночи над регионами России силы ПВО сбили 249 украинских дронов
Кроме того, более полусотни беспилотников уничтожили
в понедельник над Ленинградской областью. В порту Приморска была повреждена емкость с топливом, возник пожар, сотрудников эвакуировали.
