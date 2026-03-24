Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе военные отразили воздушную атаку - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260324/v-sevastopole-voennye-otrazili-vozdushnuyu-ataku-1154557756.html
В Севастополе военные отразили воздушную атаку
В Севастополе военные отразили воздушную атаку - РИА Новости Крым, 24.03.2026
В Севастополе военные отразили воздушную атаку
Военные отразили новую попытку ВСУ атаковать Севастополь. Над городом была уничтожена одна воздушная цель, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T05:49
2026-03-24T05:58
севастополь
воздушная тревога в севастополе
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости севастополя
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b421a937300f9e90e87675b790f12662.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Военные отразили новую попытку ВСУ атаковать Севастополь. Над городом была уничтожена одна воздушная цель, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В городе с 2:42 была объявлена воздушная тревога, а в 3:18 начали работать системы противовоздушной обороны.Сирены звучали в городе до 5 утра. Во время воздушной необходимо сразу укрыться в убежищах или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Накануне вечером над Крымом, а также территориями 11 областей были сбиты 67 украинских беспилотников. В течение минувшей ночи над регионами России силы ПВО сбили 249 украинских дронов.Кроме того, более полусотни беспилотников уничтожили в понедельник над Ленинградской областью. В порту Приморска была повреждена емкость с топливом, возник пожар, сотрудников эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260323/sevastopol-vosstanavlivayut-posle-atak-vsu--kogda-zasteklyat-okna-v-domakh-1154545704.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_e2047c5947058889d3159e24f6a1aa54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, воздушная тревога в севастополе, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости севастополя, новости крыма, срочные новости крыма
В Севастополе военные отразили воздушную атаку

Над Севастополем военные сбили одну воздушную цель – Развожаев

05:49 24.03.2026 (обновлено: 05:58 24.03.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Военные отразили новую попытку ВСУ атаковать Севастополь. Над городом была уничтожена одна воздушная цель, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В городе с 2:42 была объявлена воздушная тревога, а в 3:18 начали работать системы противовоздушной обороны.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита 1 воздушная цель над морем в районе Северной стороны", - сообщил Развожаев.
Сирены звучали в городе до 5 утра.
Во время воздушной необходимо сразу укрыться в убежищах или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Накануне вечером над Крымом, а также территориями 11 областей были сбиты 67 украинских беспилотников. В течение минувшей ночи над регионами России силы ПВО сбили 249 украинских дронов.
Кроме того, более полусотни беспилотников уничтожили в понедельник над Ленинградской областью. В порту Приморска была повреждена емкость с топливом, возник пожар, сотрудников эвакуировали.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Последствия атаки ВСУ на Севастополь 6 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Вчера, 15:51
Севастополь восстанавливают после атак ВСУ – когда застеклят окна в домах
 
СевастопольВоздушная тревога в СевастополеАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости СевастополяНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:46В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
06:41Покупают себе спокойствие: как долго будут расти цены на жилье в Крыму и Севастополе
06:23Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 66 военных
06:03В Севастополе прогремел взрыв в доме – есть погибшие
05:49В Севастополе военные отразили воздушную атаку
00:01Местами дожди и туман: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 24 марта
23:22Киев столкнется с новыми условиями: заседание Совбеза ООН по Украине
22:55Временное перемирие между США и Ираном и санкции для Telegram: главное за день
22:38Весна в Севастополе: в городе моют остановки и очищают дороги
22:22В Красногвардейском районе Крыма благоустроят 14 общественных зон
22:03ВСУ нанесли целенаправленный удар по пассажирскому автобусу в Брянской области
21:52Сотрудник МЧС России и еще четыре человека ранены в Белгородской области
21:4567 беспилотников ликвидировали над Крымом и еще 12 регионами России
21:37ВСУ атаковали поселок в Запорожской области – погибла женщина
21:22Очистную станцию Керчи готовят к сезону: на день снизят давление воды
21:07В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом
20:48В Ялте появится более 30 современных домиков для птиц
20:28В Симферополе проведут бесплатную экскурсию в честь Дня освобождения города
20:11В Крыму для Симферополя и Керчи приобрели 30 городских автобусов
Лента новостейМолния