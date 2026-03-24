В Севастополе прогремел взрыв в доме – есть погибшие

Два человека погибли и еще восемь пострадали при взрыве в одном из жилых домов в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.03.2026

2026-03-24T06:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще восемь пострадали при взрыве в одном из жилых домов в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Взрыв прогремел по улице Павла Корчагина, 14 около полуночи. По предварительной оценке, в результате частично обрушились стены в одной из квартир на первом этаже и внутренние перекрытия и конструкции с 1 по 3 этаж. Взрывной волной был поврежден также дом №20. Там загорелись квартиры в двух подъездах, огонь локализован, сейчас идет проливка конструкций, добавил Развожаев.На месте работают все экстренные службы: 179 человек и 51 единица техники. Создан штаб по ликвидации последствий. На месте и в ПВР сейчас с людьми работают психологи МЧС.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются специалистами.

