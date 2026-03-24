В Севастополе прогремел взрыв в доме – есть погибшие
В Севастополе прогремел взрыв в доме – есть погибшие - РИА Новости Крым, 24.03.2026
В Севастополе прогремел взрыв в доме – есть погибшие
Два человека погибли и еще восемь пострадали при взрыве в одном из жилых домов в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
2026-03-24T06:03
2026-03-24T06:03
2026-03-24T06:16
севастополь
взрыв
происшествия
михаил развожаев
общество
новости севастополя
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/08/1152252152_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_284b00e52cd45c2feffe92af2afbec8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще восемь пострадали при взрыве в одном из жилых домов в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Взрыв прогремел по улице Павла Корчагина, 14 около полуночи. По предварительной оценке, в результате частично обрушились стены в одной из квартир на первом этаже и внутренние перекрытия и конструкции с 1 по 3 этаж. Взрывной волной был поврежден также дом №20. Там загорелись квартиры в двух подъездах, огонь локализован, сейчас идет проливка конструкций, добавил Развожаев.На месте работают все экстренные службы: 179 человек и 51 единица техники. Создан штаб по ликвидации последствий. На месте и в ПВР сейчас с людьми работают психологи МЧС.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются специалистами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
севастополь, взрыв, происшествия, михаил развожаев, общество, новости севастополя, новости крыма, срочные новости крыма
В Севастополе прогремел взрыв в доме – есть погибшие
В Севастополе при взрыве в жилом доме погибли два человека и ранены восемь - Развожаев
06:03 24.03.2026 (обновлено: 06:16 24.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще восемь пострадали при взрыве в одном из жилых домов в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Взрыв прогремел по улице Павла Корчагина, 14 около полуночи. По предварительной оценке, в результате частично обрушились стены в одной из квартир на первом этаже и внутренние перекрытия и конструкции с 1 по 3 этаж.
"К глубокому сожалению, обнаружены двое погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким. Еще восемь человек пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь", - написал он в мессенджере MAХ.
Взрывной волной был поврежден также дом №20. Там загорелись квартиры в двух подъездах, огонь локализован, сейчас идет проливка конструкций, добавил Развожаев.
На месте работают все экстренные службы: 179 человек и 51 единица техники. Создан штаб по ликвидации последствий.
"Все жители пострадавших домов №14 и №20 эвакуированы. В ближайшей школе развернут пункт временного размещения (ПВР). Оттуда люди уже сегодня поедут в пансионат, где для них уже все приготовлено", - добавил глава региона.
На месте и в ПВР сейчас с людьми работают психологи МЧС.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются специалистами.
