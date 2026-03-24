В России запретили испытательный срок для женщин с маленькими детьми - РИА Новости Крым, 24.03.2026
В России запретили испытательный срок для женщин с маленькими детьми
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете устанавливать испытательный срок при приеме на работу для женщин с ребенком до трех лет. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, работодатели будут не вправе включать в трудовой договор условие об испытательном сроке для женщин с детьми в возрасте до трех лет. Норма вступит в силу 1 сентября 2026 года.
Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, изменения дополнительно защитят трудовые права молодых мам, возвращающихся к профессиональной деятельности после декретного отпуска.
