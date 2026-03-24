В России утвердили список стратегически значимых лекарств

2026-03-24T10:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Правительство РФ одобрило правила и критерии списка стратегически значимых лекарств. Препараты будут производиться полностью на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.Отмечается, что производство медикаментов будет осуществляться с господдержкой. Кроме того, лекарства, вошедшие в перечень, будут иметь приоритет при госзакупках.Перечень включает жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты; вакцины, входящие в национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниям; препараты крови; кровезаменители; инфузионные растворы; наркотические анальгетики; лекарства для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих."Рассчитываем, что это позволит сократить зависимость фармацевтической промышленности от иностранных поставщиков и в целом будет способствовать достижению национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия людей, поддержке семьи", – подчеркнул Михаил Мишустин.Ранее правительство расширило перечень жизненно важных и важнейших лекарственных препаратов, добавив в него 18 позиций.Также глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Крыму 10 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготных категорий граждан.

