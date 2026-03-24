В России утвердили список стратегически значимых лекарств - РИА Новости Крым, 24.03.2026
В России утвердили список стратегически значимых лекарств
В России утвердили список стратегически значимых лекарств
10:48 24.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Правительство РФ одобрило правила и критерии списка стратегически значимых лекарств. Препараты будут производиться полностью на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что производство медикаментов будет осуществляться с господдержкой. Кроме того, лекарства, вошедшие в перечень, будут иметь приоритет при госзакупках.
Перечень включает жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты; вакцины, входящие в национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниям; препараты крови; кровезаменители; инфузионные растворы; наркотические анальгетики; лекарства для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
"Рассчитываем, что это позволит сократить зависимость фармацевтической промышленности от иностранных поставщиков и в целом будет способствовать достижению национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия людей, поддержке семьи", – подчеркнул Михаил Мишустин.
Ранее правительство расширило перечень жизненно важных и важнейших лекарственных препаратов, добавив в него 18 позиций.
Также глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Крыму 10 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготных категорий граждан.
"Лекарственное опьянение": в Крыму разъяснили поправки к новому закону
В Симферополе построят новое здание экстренной медпомощи за 570 млн
На высокотехнологичную медпомощь дополнительно выделили миллиард рублей
 
11:45В Керчи асфальтобетонный завод перенесут из центра города
11:36Многодетная мать погибла при взрыве в доме в Севастополе
11:25Расследование дела по факту взрыва в доме в Севастополе контролирует прокуратура
11:04ВСУ ударили по больнице в Запорожской области
10:48В России утвердили список стратегически значимых лекарств
10:40Крымчанин получил 16 лет колонии за "слив" данных о военной технике
10:37Трамп назначил Хегсета виновником войны с Ираном: что это означает
10:27Аварийно-спасательные работы на месте взрыва в Севастополе завершены
10:20Взрыв газа исключен – Развожаев назвал предварительную причину ЧП
10:13ФСБ задержала в Москве иностранца с посылкой с 504 бомбами 4:09
10:03Один человек погиб и 13 пострадали при взрыве в жилом доме в Севастополе
10:01В Крыму вспыхнули два ландшафтных пожара
09:52В больницах Севастополя находятся 10 пострадавших при взрыве жилого дома
09:48Грипп и ОРВИ снова пошли в рост - данные Роспотребнадзора
09:44Хозяйка квартиры погибла, ее сын пропал без вести – подробности ЧП в Севастополе
09:36Шестидневная магнитная буря на Земле идет на спад
09:28Новости Севастополя: на месте взрыва в жилом доме ищут пострадавших 1:18
09:08Путин подписал закон о расширении периода трудового стажа для крымчан
08:32Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
08:29Бакланы уничтожают рыбу в водоемах Крыма – что говорят эксперты
Лента новостейМолния