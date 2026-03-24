В России разрабатывают новые вакцины против туберкулеза - РИА Новости Крым, 24.03.2026
В России разрабатывают новые вакцины против туберкулеза
2026-03-24T15:19
2026-03-24T15:20
15:19 24.03.2026 (обновлено: 15:20 24.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В России разрабатывают две новые вакцины против туберкулеза, на данном этапе проводятся их клинические исследования. Об этом сообщила главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева.
"У нас есть вакцина БЦЖ, она защищает от тяжелых форм туберкулеза, но не защищает полностью от заболевания. Чтобы усилить действие вакцины БЦЖ, наши ведущие научные центры, это центр имени Гамалея и институт гриппа имени Смородинцева, разработали новые бустерные вакцины и сейчас их изучают на разных фазах клинических исследований", - цитирует Васильеву РИА Новости.
В частности, на сегодняшний день проводится третья фаза клинических исследований профилактической вакцины для взрослых GamTBvac и завершились доклинические исследования лечебной вакцины GamLTBvac. Эти две инъекционные вакцины разработаны в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи.
Также в НИИ гриппа имени Смородинцева разрабатывают векторную вакцину против туберкулеза. Сейчас завершена IIБ фаза клинических исследований, она будет вводиться интраназально.
Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе кабмина перед Госдумой сообщил, что в 2027 году в продаже появятся уникальные отечественные препараты от пищевой аллергии, некоторых видов рака и ряда других заболеваний.
