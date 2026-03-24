https://crimea.ria.ru/20260324/v-rf-vvodyat-dopolnitelnye-mery-podderzhki-uchastnikov-svo-i-ikh-semey-1154587040.html

В РФ вводят дополнительные меры поддержки участников СВО и их семей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий социальные гарантии для участников специальной военной операции и их близких. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.03.2026

2026-03-24T17:36

государственная дума рф

помощь бойцам сво

участники сво

закон и право

соцзащита

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133172731_0:321:2834:1915_1920x0_80_0_0_a74f706de35d3badc777bcc1af83dcee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий социальные гарантии для участников специальной военной операции и их близких. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Законопроектом предлагается предоставить родителю военнослужащего, получившего ранение, право на предоставление ежегодного отпуска одновременно с ним, если он не состоит в браке.По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, на сегодняшний день принято уже 159 законов по поддержке участников СВО и членов их семей.Принятие данного закона позволит дополнительно укрепить социальные гарантии для тех солдат и офицеров, кто получил ранения в бою, создать необходимые условия для их восстановления, добавил он.Также во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер социальной поддержки бойцов Росгвардии и их близких. Речь о бесплатном проезде родственников к месту, где проходит лечение получивший ранение сотрудник ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму тянут сети водоснабжения к участкам бойцов СВО – что сделано Рекордные квоты: 50 тысяч бойцов СВО и их детей стали студентами в 2025-м В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

