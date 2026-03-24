В РФ вводят дополнительные меры поддержки участников СВО и их семей - РИА Новости Крым, 24.03.2026
В РФ вводят дополнительные меры поддержки участников СВО и их семей
В РФ вводят дополнительные меры поддержки участников СВО и их семей - РИА Новости Крым, 24.03.2026
В РФ вводят дополнительные меры поддержки участников СВО и их семей
Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий социальные гарантии для участников специальной военной операции и их близких. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T17:36
2026-03-24T17:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий социальные гарантии для участников специальной военной операции и их близких. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Законопроектом предлагается предоставить родителю военнослужащего, получившего ранение, право на предоставление ежегодного отпуска одновременно с ним, если он не состоит в браке.По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, на сегодняшний день принято уже 159 законов по поддержке участников СВО и членов их семей.Принятие данного закона позволит дополнительно укрепить социальные гарантии для тех солдат и офицеров, кто получил ранения в бою, создать необходимые условия для их восстановления, добавил он.Также во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер социальной поддержки бойцов Росгвардии и их близких. Речь о бесплатном проезде родственников к месту, где проходит лечение получивший ранение сотрудник ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму тянут сети водоснабжения к участкам бойцов СВО – что сделано Рекордные квоты: 50 тысяч бойцов СВО и их детей стали студентами в 2025-м В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса
государственная дума рф, помощь бойцам сво, участники сво, закон и право, соцзащита, новости
В РФ вводят дополнительные меры поддержки участников СВО и их семей

ГД приняла в первом чтении проект об отпуске для родителей военных с инвалидностью

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий социальные гарантии для участников специальной военной операции и их близких. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается предоставить родителю военнослужащего, получившего ранение, право на предоставление ежегодного отпуска одновременно с ним, если он не состоит в браке.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, на сегодняшний день принято уже 159 законов по поддержке участников СВО и членов их семей.
Принятие данного закона позволит дополнительно укрепить социальные гарантии для тех солдат и офицеров, кто получил ранения в бою, создать необходимые условия для их восстановления, добавил он.
Также во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер социальной поддержки бойцов Росгвардии и их близких. Речь о бесплатном проезде родственников к месту, где проходит лечение получивший ранение сотрудник ведомства.
