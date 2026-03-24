В РФ начали создавать сеть "белых банкоматов": что это даст крымчанам - РИА Новости Крым, 24.03.2026
В РФ начали создавать сеть "белых банкоматов": что это даст крымчанам
В РФ начали создавать сеть "белых банкоматов": что это даст крымчанам
2026-03-24T20:11
Благодаря "белым банкоматам" крымчане смогут пользоваться услугами многих банков – Аксаков

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Структура Банка России "Росинкас" приступила к реализации пилотного проекта по созданию в стране единой сети банкоматов без комиссии. Когда такие банкоматы появятся в Крыму, жители региона смогут пользоваться услугами большинства российских банков, в том числе и тех, которые из-за санкций не открыли свои представительства на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Президент "Росинкаса" Сергей Верейкин ранее сообщил в интервью РИА Новости, что объединение создаст в РФ сеть "белых" (то есть без конкретного бренда) банкоматов, к которой кредитные организации смогут подключаться за небольшую плату. При этом для их клиентов доступ будет бесплатным. Эксперимент призван решить проблемы с доступностью банкоматов в удаленных регионах страны, а также снизить затраты средних и малых банков на обслуживание банкоматов.
Пилотный проект будет реализован на территории Тамбовской области. По словам Аксакова, в будущем "белые банкоматы" установят и в Крыму.
"Сейчас в Крыму число оказывающих слуги банков расширилось, но многие банки до сих пор опасаются (заходить на полуостров – ред.). Благодаря этим банкоматам крымчане смогут фактически получать услуги всех банков, причем бесплатно", – сказал парламентарий.
Глава комитета подчеркнул, что за пользование "белыми банкоматами" с граждан не будет взиматься комиссия. Также новый проект будет выгоден и банкам, особенно небольшим, поскольку они смогут уменьшить затраты на обслуживание собственной сети банкоматов.
21:27Более ста волонтеров ликвидируют последствия взрыва в Севастополе
21:10В Севастополе ввели режим ЧС
21:07Как писать книги об СВО сейчас – ответ историка
20:48В Большой Ялте к 1 апреля запустят 11 фонтанов
20:28Нацпроекты в Крыму – что сделано за год и что запланировано
20:11В РФ начали создавать сеть "белых банкоматов": что это даст крымчанам
19:48В России запретили испытательный срок для женщин с маленькими детьми
19:37В Севастополе закрыли рейд
19:28Маргариту Симоньян наградят медалью Говорухина
19:10ВСУ повторно атаковали Курскую область – ранены 13 человек
18:52Эпицентр взрыва в доме в Севастополе находился на балконе – СК
18:23Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту взрыва в Севастополе
18:02Как повышение НДС повлияло на инфляцию – оценка Центробанка
17:47На Западе Крыма в пятницу перекроют движение
17:36В РФ вводят дополнительные меры поддержки участников СВО и их семей
17:30У 11-летнего ребенка в руках взорвалась часть беспилотника ВСУ - Балицкий
17:21ВСУ ударили по Курской области – шесть человек ранены и один погиб
17:07Ушел из жизни замначальника "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников
16:52ВСУ атакуют машины в Запорожской области – ударами дронов ранены пятеро
16:27В Крыму подрядчика подозревают в мошенничестве на 3 миллиона рублей
Лента новостейМолния