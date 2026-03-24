https://crimea.ria.ru/20260324/v-rf-nachali-sozdavat-set-belykh-bankomatov-chto-eto-dast-krymchanam-1154582931.html

В РФ начали создавать сеть "белых банкоматов": что это даст крымчанам

В РФ начали создавать сеть "белых банкоматов": что это даст крымчанам - РИА Новости Крым, 24.03.2026

В РФ начали создавать сеть "белых банкоматов": что это даст крымчанам

Структура Банка России "Росинкас" приступила к реализации пилотного проекта по созданию в стране единой сети банкоматов без комиссии. Когда такие банкоматы... РИА Новости Крым, 24.03.2026

2026-03-24T20:11

2026-03-24T20:11

2026-03-24T20:11

банк

финансы

анатолий аксаков

крым

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111612/81/1116128149_0:462:1175:1123_1920x0_80_0_0_e28fe5bb870a338fae61315f79a84322.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Структура Банка России "Росинкас" приступила к реализации пилотного проекта по созданию в стране единой сети банкоматов без комиссии. Когда такие банкоматы появятся в Крыму, жители региона смогут пользоваться услугами большинства российских банков, в том числе и тех, которые из-за санкций не открыли свои представительства на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Президент "Росинкаса" Сергей Верейкин ранее сообщил в интервью РИА Новости, что объединение создаст в РФ сеть "белых" (то есть без конкретного бренда) банкоматов, к которой кредитные организации смогут подключаться за небольшую плату. При этом для их клиентов доступ будет бесплатным. Эксперимент призван решить проблемы с доступностью банкоматов в удаленных регионах страны, а также снизить затраты средних и малых банков на обслуживание банкоматов.Пилотный проект будет реализован на территории Тамбовской области. По словам Аксакова, в будущем "белые банкоматы" установят и в Крыму.Глава комитета подчеркнул, что за пользование "белыми банкоматами" с граждан не будет взиматься комиссия. Также новый проект будет выгоден и банкам, особенно небольшим, поскольку они смогут уменьшить затраты на обслуживание собственной сети банкоматов.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк, финансы, анатолий аксаков, крым, новости