В МИД назвали число жертв Киева среди мирных жителей с 2014 года - РИА Новости Крым, 24.03.2026
В МИД назвали число жертв Киева среди мирных жителей с 2014 года
В МИД назвали число жертв Киева среди мирных жителей с 2014 года
родион мирошник
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Более 41 тысячи мирных жителей пострадали от действий киевского режима с 2014 года, из них только в этом году – около 3,5 тысяч. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на пленарном заседании 61-й сессии Совета ООН по правам человека.
"Всего с 2014 года от преступных действий боевиков киевского режима пострадало уже более 41 тысячи мирных жителей, с февраля 2022 года – как минимум 27,5 тысяч", – привел Мирошник выдержку из выступления в своем Telegram-канале.
Только за 2025 год, по словам дипломата, при беспилотных атаках ВСУ получили ранения и погибли около 3,5 тысяч человек, в том числе около 200 детей. Мирошник подчеркнул, что киевский режим целенаправленно стремится увеличить число жертв среди мирного населения.
"Две недели назад я был в российском городе Белгороде, где украинские беспилотники развернули ежедневную охоту на частные автомобили и общественный транспорт. Они ранят и убивают целые семьи ни в чем не повинных людей. Большинство украинских дронов-убийц несут в себе металлическую шрапнель или осколки, чтобы максимально увеличить число жертв", – рассказал посол.
По его данным, за четыре прошедших года ВСУ выпустили по гражданским объектам России уже 400 с лишним тысяч боеприпасов, за которые из бюджетов своих стран заплатили руководители стран Запада.
"Знают ли их налогоплательщики, что, давая деньги Зеленскому, они платят за убийства стариков, женщин и детей вместо медицинской или социальной помощи собственным гражданам?" – задал вопрос российский посол.
На прошлой неделе Мирошник уже озвучивал цифру как минимум в 27,5 тысяч погибших пострадавших от украинских атак мирных россиян и уточнял, что из них более 3850 человек ранены или убиты украинскими боевиками только в Белгородской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Десять детей ранены от атак ВСУ за неделю
У 11-летнего ребенка в руках взорвалась часть беспилотника ВСУ - Балицкий
ВСУ повторно атаковали Курскую область – ранены 13 человек
23:11139 дронов ликвидировали за три часа над Крымом и еще шестью регионами России
22:57Взрыв в Севастополе и новый закон о трудовом стаже для Крыма: главное за день
22:39Пять дней Трампа для Ирана: для чего США объявили перемирие
22:22Спорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультуры
22:03Пятеро граждан Украины организовали сеть нарколабораторий в Подмосковье
21:47В Ленинском районе Крыма нашли авиабомбу SC-500
21:37В МИД назвали число жертв Киева среди мирных жителей с 2014 года
21:27Более ста волонтеров ликвидируют последствия взрыва в Севастополе
21:10В Севастополе ввели режим ЧС
21:07Как писать книги об СВО сейчас – ответ историка
20:48В Большой Ялте к 1 апреля запустят 11 фонтанов
20:28Нацпроекты в Крыму – что сделано за год и что запланировано
20:11В РФ начали создавать сеть "белых банкоматов": что это даст крымчанам
19:48В России запретили испытательный срок для женщин с маленькими детьми
19:37В Севастополе закрыли рейд
19:28Маргариту Симоньян наградят медалью Говорухина
19:10ВСУ повторно атаковали Курскую область – ранены 13 человек
18:52Эпицентр взрыва в доме в Севастополе находился на балконе – СК
18:23Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту взрыва в Севастополе
18:02Как повышение НДС повлияло на инфляцию – оценка Центробанка
Лента новостейМолния