В МИД назвали число жертв Киева среди мирных жителей с 2014 года

В МИД назвали число жертв Киева среди мирных жителей с 2014 года - РИА Новости Крым, 24.03.2026

В МИД назвали число жертв Киева среди мирных жителей с 2014 года

Более 41 тысячи мирных жителей пострадали от действий киевского режима с 2014 года, из них только в этом году – около 3,5 тысяч. Об этом заявил посол по особым... РИА Новости Крым, 24.03.2026

2026-03-24T21:37

2026-03-24T21:37

2026-03-24T21:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Более 41 тысячи мирных жителей пострадали от действий киевского режима с 2014 года, из них только в этом году – около 3,5 тысяч. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на пленарном заседании 61-й сессии Совета ООН по правам человека.Только за 2025 год, по словам дипломата, при беспилотных атаках ВСУ получили ранения и погибли около 3,5 тысяч человек, в том числе около 200 детей. Мирошник подчеркнул, что киевский режим целенаправленно стремится увеличить число жертв среди мирного населения."Две недели назад я был в российском городе Белгороде, где украинские беспилотники развернули ежедневную охоту на частные автомобили и общественный транспорт. Они ранят и убивают целые семьи ни в чем не повинных людей. Большинство украинских дронов-убийц несут в себе металлическую шрапнель или осколки, чтобы максимально увеличить число жертв", – рассказал посол.По его данным, за четыре прошедших года ВСУ выпустили по гражданским объектам России уже 400 с лишним тысяч боеприпасов, за которые из бюджетов своих стран заплатили руководители стран Запада.На прошлой неделе Мирошник уже озвучивал цифру как минимум в 27,5 тысяч погибших пострадавших от украинских атак мирных россиян и уточнял, что из них более 3850 человек ранены или убиты украинскими боевиками только в Белгородской области.

россия

украина

родион мирошник, новости, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, всу (вооруженные силы украины), атаки всу