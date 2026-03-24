В Ленинском районе Крыма нашли авиабомбу SC-500

В Ленинском районе Крыма специалисты главка МЧС России по Крыму уничтожили немецкую авиабомбу SC-500 и несколько артснарядов времен Великой Отечественной войны.

2026-03-24T21:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма специалисты главка МЧС России по Крыму уничтожили немецкую авиабомбу SC-500 и несколько артснарядов времен Великой Отечественной войны. Работы проводили в полях под селом Семисотка, передает корреспондент РИА Новости Крым.Немецкая авиабомба SC-500 была обнаружена при проведении земляных работ в поле. После дообследования территории саперы нашли рядом в земле еще несколько взрывоопасных находок. Это три артиллерийских снаряда 76 мм и 45 мм, а также две гранаты Ф-1. Все – времен Великой Отечественной войны.Перед ликвидацией саперы провели оповещение населения: из спецмашины по громкоговорителю жителям села объявили, что в близлежащих полях будут проводить подрывные работы.Все снаряды накладным зарядом промышленного тротила ликвидировали на месте из-за невозможности транспортировки авиабомбы. Столб камней и грунта поднялся в небо на десятки метров. По словам специалистов, радиус разлета осколков SC-500 может достигать 1,5 километров.За 2025 год по Крыму были уничтожены около 1500 взрывоопасных предметов. С начала текущего года ликвидированы 266 различных снарядов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В воде и на земле: в Крыму обезвредили 1400 взрывоопасных предметовМинометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под КерчьюВ Крыму обезвредили мины и снаряды

https://crimea.ria.ru/20260316/kak-boytsy-bars-krym-obespechivayut-bezopasnost-regiona-1154305876.html

новости крыма, ленинский район, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, взрыв