В Ленинском районе Крыма нашли авиабомбу SC-500
21:47 24.03.2026 (обновлено: 22:03 24.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма специалисты главка МЧС России по Крыму уничтожили немецкую авиабомбу SC-500 и несколько артснарядов времен Великой Отечественной войны. Работы проводили в полях под селом Семисотка, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Немецкая авиабомба SC-500 была обнаружена при проведении земляных работ в поле. После дообследования территории саперы нашли рядом в земле еще несколько взрывоопасных находок. Это три артиллерийских снаряда 76 мм и 45 мм, а также две гранаты Ф-1. Все – времен Великой Отечественной войны.
Перед ликвидацией саперы провели оповещение населения: из спецмашины по громкоговорителю жителям села объявили, что в близлежащих полях будут проводить подрывные работы.
Все снаряды накладным зарядом промышленного тротила ликвидировали на месте из-за невозможности транспортировки авиабомбы. Столб камней и грунта поднялся в небо на десятки метров. По словам специалистов, радиус разлета осколков SC-500 может достигать 1,5 километров.
"На комиссии по чрезвычайным ситуациям была поставлена задача по оцеплению района. Дежурили пять экипажей ГИБДД, а также скорая помощь и автоцистерна. Шесть единиц техники в целом и пять специалистов МЧС России", – рассказал заместитель начальника Главного Управления по гражданской обороне и защите населения ГУ МЧС России по Крыму Дмитрий Коваленко.
За 2025 год по Крыму были уничтожены около 1500 взрывоопасных предметов. С начала текущего года ликвидированы 266 различных снарядов.
Читайте также на РИА Новости Крым: