Рейтинг@Mail.ru
В Ленинском районе Крыма нашли авиабомбу SC-500 - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260324/v-leninskom-rayone-kryma-nashli-aviabombu-sc-500-1154593681.html
В Ленинском районе Крыма нашли авиабомбу SC-500
2026-03-24T21:47
2026-03-24T22:03
новости крыма
ленинский район
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
взрыв
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/18/1154595490_0:209:3269:2048_1920x0_80_0_0_c5f86eaf2c0f653400200ba2e64df774.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма специалисты главка МЧС России по Крыму уничтожили немецкую авиабомбу SC-500 и несколько артснарядов времен Великой Отечественной войны. Работы проводили в полях под селом Семисотка, передает корреспондент РИА Новости Крым.Немецкая авиабомба SC-500 была обнаружена при проведении земляных работ в поле. После дообследования территории саперы нашли рядом в земле еще несколько взрывоопасных находок. Это три артиллерийских снаряда 76 мм и 45 мм, а также две гранаты Ф-1. Все – времен Великой Отечественной войны.Перед ликвидацией саперы провели оповещение населения: из спецмашины по громкоговорителю жителям села объявили, что в близлежащих полях будут проводить подрывные работы.Все снаряды накладным зарядом промышленного тротила ликвидировали на месте из-за невозможности транспортировки авиабомбы. Столб камней и грунта поднялся в небо на десятки метров. По словам специалистов, радиус разлета осколков SC-500 может достигать 1,5 километров.За 2025 год по Крыму были уничтожены около 1500 взрывоопасных предметов. С начала текущего года ликвидированы 266 различных снарядов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В воде и на земле: в Крыму обезвредили 1400 взрывоопасных предметовМинометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под КерчьюВ Крыму обезвредили мины и снаряды
https://crimea.ria.ru/20260316/kak-boytsy-bars-krym-obespechivayut-bezopasnost-regiona-1154305876.html
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/18/1154595490_511:0:3242:2048_1920x0_80_0_0_8c238f01f7139a4c2e2a66784d7e91f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, ленинский район, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, взрыв
21:47 24.03.2026 (обновлено: 22:03 24.03.2026)
 
© РИА Новости КрымУничтожение взрывоопасных предметов
Уничтожение взрывоопасных предметов - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В воде и на земле: в Крыму обезвредили 1400 взрывоопасных предметов
Минометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью
В Крыму обезвредили мины и снаряды
Учения Барс-Крым на ЮБК - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
16 марта, 15:53Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как бойцы "Барс-Крым" обеспечивают безопасность региона
 
Новости КрымаЛенинский районВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войнеВзрыв
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:11139 дронов ликвидировали за три часа над Крымом и еще шестью регионами России
22:57Взрыв в Севастополе и новый закон о трудовом стаже для Крыма: главное за день
22:39Пять дней Трампа для Ирана: для чего США объявили перемирие
22:22Спорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультуры
22:03Пятеро граждан Украины организовали сеть нарколабораторий в Подмосковье
21:47В Ленинском районе Крыма нашли авиабомбу SC-500
21:37В МИД назвали число жертв Киева среди мирных жителей с 2014 года
21:27Более ста волонтеров ликвидируют последствия взрыва в Севастополе
21:10В Севастополе ввели режим ЧС
21:07Как писать книги об СВО сейчас – ответ историка
20:48В Большой Ялте к 1 апреля запустят 11 фонтанов
20:28Нацпроекты в Крыму – что сделано за год и что запланировано
20:11В РФ начали создавать сеть "белых банкоматов": что это даст крымчанам
19:48В России запретили испытательный срок для женщин с маленькими детьми
19:37В Севастополе закрыли рейд
19:28Маргариту Симоньян наградят медалью Говорухина
19:10ВСУ повторно атаковали Курскую область – ранены 13 человек
18:52Эпицентр взрыва в доме в Севастополе находился на балконе – СК
18:23Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту взрыва в Севастополе
18:02Как повышение НДС повлияло на инфляцию – оценка Центробанка
Лента новостейМолния