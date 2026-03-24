В Крыму вспыхнули два ландшафтных пожара - РИА Новости Крым, 24.03.2026
В Крыму вспыхнули два ландшафтных пожара
В Крыму вспыхнули два ландшафтных пожара - РИА Новости Крым, 24.03.2026
В Крыму вспыхнули два ландшафтных пожара
Сразу два ландшафтных пожара тушили спасатели в Кировском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T10:01
2026-03-24T10:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Сразу два ландшафтных пожара тушили спасатели в Кировском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Также сухостой вспыхнул на двух очагах по 250 квадратных метров в селе Шубино. Ликвидировали возгорание спустя два часа на площади две тысячи "квадратов".Помимо сотрудников МЧС, на месте работали представители администрации Кировского района, волонтеры.В МЧС России напоминают, что разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с строго запрещено. Также нельзя бросать окурки, не сжигать мусор и бытовые отходы.17 марта возгорание сухой травы на площади 120 квадратных метров ликвидировали в Бахчисарайском районе Крыма. По данным спасателей, пожар произошел во вторник в районе села Сирень.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожароопасный сезон начнется в Севастополе с 1 апреляМужчина отравился угарным газом на пожаре в "заброшке" в СевастополеВ Симферополе разгорелся пожар – что известно
пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма
В Крыму вспыхнули два ландшафтных пожара

В Кировском районе Крыма произошли два ландшафтных пожара

10:01 24.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Сразу два ландшафтных пожара тушили спасатели в Кировском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
"Возгорание сухой растительности на площади шесть гектаров ликвидировали в селе Красновка. На полную ликвидацию потребовалось шесть часов, что было связано с труднодоступной местностью", - говорится в сообщении.
Также сухостой вспыхнул на двух очагах по 250 квадратных метров в селе Шубино. Ликвидировали возгорание спустя два часа на площади две тысячи "квадратов".
Помимо сотрудников МЧС, на месте работали представители администрации Кировского района, волонтеры.
В МЧС России напоминают, что разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с строго запрещено. Также нельзя бросать окурки, не сжигать мусор и бытовые отходы.
17 марта возгорание сухой травы на площади 120 квадратных метров ликвидировали в Бахчисарайском районе Крыма. По данным спасателей, пожар произошел во вторник в районе села Сирень.
