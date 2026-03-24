https://crimea.ria.ru/20260324/v-krymu-vspykhnuli-dva-landshaftnykh-pozhara-1154564593.html
В Крыму вспыхнули два ландшафтных пожара
Сразу два ландшафтных пожара тушили спасатели в Кировском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 24.03.2026
пожар
происшествия
гу мчс рф по республике крым
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_04fa6252005bdbc51b06f378edf102b5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Кировском районе Крыма произошли два ландшафтных пожара
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Сразу два ландшафтных пожара тушили спасатели в Кировском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
"Возгорание сухой растительности на площади шесть гектаров ликвидировали в селе Красновка. На полную ликвидацию потребовалось шесть часов, что было связано с труднодоступной местностью", - говорится в сообщении.
Также сухостой вспыхнул на двух очагах по 250 квадратных метров в селе Шубино. Ликвидировали возгорание спустя два часа на площади две тысячи "квадратов".
Помимо сотрудников МЧС, на месте работали представители администрации Кировского района, волонтеры.
В МЧС России напоминают, что разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с строго запрещено. Также нельзя бросать окурки, не сжигать мусор и бытовые отходы.
17 марта возгорание сухой травы
на площади 120 квадратных метров ликвидировали в Бахчисарайском районе Крыма. По данным спасателей, пожар произошел во вторник в районе села Сирень.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
