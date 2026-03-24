https://crimea.ria.ru/20260324/v-krymu-stali-rezhe-bolet-tuberkulezom-1154582757.html
В Крыму стали реже болеть туберкулезом
Заболеваемость туберкулезом в Крыму за 12 лет снизилась на 62%, а умирать от этой болезни стали на 75% реже. Об этом сообщили в республиканском минздраве. РИА Новости Крым, 24.03.2026
туберкулез
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
новости крыма
минздрав крыма
лилия мамотенко
здоровье
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127573765_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_73e03032aaede6ffdac02ff48933d211.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Заболеваемость туберкулезом в Крыму за 12 лет снизилась на 62%, а умирать от этой болезни стали на 75% реже. Об этом сообщили в республиканском минздраве.При этом эпидемическая ситуация по туберкулезу в регионе остается напряженной, что связано, в том числе, с особенностями современного течения болезни, которое характеризуется как острое и прогрессирующее, а также с устойчивостью возбудителя к лекарствам.По ее словам, единственным способом выявить болезнь на ранних этапах развития являются регулярные профосмотры."Лечение больных туберкулезом – серьезная и сложная задача, требующая концентрации усилий медицинских работников, самого пациента и членов его семьи. В Республике Крым все пациенты обеспечены противотуберкулезными препаратами в соответствии с чувствительностью возбудителя", - резюмировала Мамотенко.В Крыму на базе республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии функционирует бактериологическая лаборатория, которая оснащена комплексом для молекулярно-генетических исследований в режиме "реального времени" и дает возможность выявить устойчивость к противотуберкулезныем препаратам в течение суток. Это позволяет своевременно начать наиболее эффективное лечение согласно чувствительности микобактерий туберкулеза, отметили в минздраве.Ранее главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева сообщала, что России разрабатывают две новые вакцины против туберкулеза, на данном этапе проводятся их клинические исследования.Читайте также на РИА Новости Крым:Больные туберкулезом с новых территорий едут в КрымВрач развеяла миф о пользе сала и барсучьего жира при лечении туберкулезаСколько Россия тратит на лечение больных туберкулезом
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127573765_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_2000f21c9e36ba4952a2c51293dbb087.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туберкулез, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, новости крыма, минздрав крыма, лилия мамотенко, здоровье
