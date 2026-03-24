В Крыму стали реже болеть туберкулезом

Заболеваемость туберкулезом в Крыму за 12 лет снизилась на 62%, а умирать от этой болезни стали на 75% реже. Об этом сообщили в республиканском минздраве.

2026-03-24T15:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Заболеваемость туберкулезом в Крыму за 12 лет снизилась на 62%, а умирать от этой болезни стали на 75% реже. Об этом сообщили в республиканском минздраве.При этом эпидемическая ситуация по туберкулезу в регионе остается напряженной, что связано, в том числе, с особенностями современного течения болезни, которое характеризуется как острое и прогрессирующее, а также с устойчивостью возбудителя к лекарствам.По ее словам, единственным способом выявить болезнь на ранних этапах развития являются регулярные профосмотры."Лечение больных туберкулезом – серьезная и сложная задача, требующая концентрации усилий медицинских работников, самого пациента и членов его семьи. В Республике Крым все пациенты обеспечены противотуберкулезными препаратами в соответствии с чувствительностью возбудителя", - резюмировала Мамотенко.В Крыму на базе республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии функционирует бактериологическая лаборатория, которая оснащена комплексом для молекулярно-генетических исследований в режиме "реального времени" и дает возможность выявить устойчивость к противотуберкулезныем препаратам в течение суток. Это позволяет своевременно начать наиболее эффективное лечение согласно чувствительности микобактерий туберкулеза, отметили в минздраве.Ранее главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева сообщала, что России разрабатывают две новые вакцины против туберкулеза, на данном этапе проводятся их клинические исследования.Читайте также на РИА Новости Крым:Больные туберкулезом с новых территорий едут в КрымВрач развеяла миф о пользе сала и барсучьего жира при лечении туберкулезаСколько Россия тратит на лечение больных туберкулезом

