В Крыму стали реже болеть туберкулезом
Заболеваемость туберкулезом в Крыму за 12 лет снизилась на 62%, а умирать от этой болезни стали на 75% реже. Об этом сообщили в республиканском минздраве. РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T15:57
туберкулез, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, новости крыма, минздрав крыма, лилия мамотенко, здоровье
В Крыму стали реже болеть туберкулезом

В Крыму заболеваемость туберкулезом снизилась на 62% за 12 лет - минздрав

15:57 24.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Заболеваемость туберкулезом в Крыму за 12 лет снизилась на 62%, а умирать от этой болезни стали на 75% реже. Об этом сообщили в республиканском минздраве.
При этом эпидемическая ситуация по туберкулезу в регионе остается напряженной, что связано, в том числе, с особенностями современного течения болезни, которое характеризуется как острое и прогрессирующее, а также с устойчивостью возбудителя к лекарствам.
"Основным симптомом туберкулеза является длительный кашель. Если у человека появился кашель, который длится более трех недель, необходимо обратиться к терапевту. Врач направит на исследование мокроты и рентгенологическое обследование", - отметила главный крымский фтизиатр минздрава РК Лилия Мамотенко.
По ее словам, единственным способом выявить болезнь на ранних этапах развития являются регулярные профосмотры.
"Лечение больных туберкулезом – серьезная и сложная задача, требующая концентрации усилий медицинских работников, самого пациента и членов его семьи. В Республике Крым все пациенты обеспечены противотуберкулезными препаратами в соответствии с чувствительностью возбудителя", - резюмировала Мамотенко.
В Крыму на базе республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии функционирует бактериологическая лаборатория, которая оснащена комплексом для молекулярно-генетических исследований в режиме "реального времени" и дает возможность выявить устойчивость к противотуберкулезныем препаратам в течение суток. Это позволяет своевременно начать наиболее эффективное лечение согласно чувствительности микобактерий туберкулеза, отметили в минздраве.
Ранее главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева сообщала, что России разрабатывают две новые вакцины против туберкулеза, на данном этапе проводятся их клинические исследования.
