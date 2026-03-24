В Крыму подрядчика подозревают в мошенничестве на 3 миллиона рублей

В Крыму подрядчика подозревают в мошенничестве на 3 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 24.03.2026

Прокуратура Крыма требует возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении подрядчика, занимающегося сносом объектов незавершенного строительства в... РИА Новости Крым, 24.03.2026

2026-03-24T16:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма требует возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении подрядчика, занимающегося сносом объектов незавершенного строительства в Красноперекопске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По данным прокуратуры, администрация города заключила с фирмой муниципальный контракт на выполнение работ по сносу объектов "незавершенки".В этой связи прокурор направил материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества.В настоящее время проводится процессуальная проверка.Ранее руководитель строительной фирмы из Алушты получил два года лишения свободы условно за хищение более 2,5 млн рублей при благоустройстве дворов.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

