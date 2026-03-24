В Крыму подрядчика подозревают в мошенничестве на 3 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 24.03.2026
В Крыму подрядчика подозревают в мошенничестве на 3 миллиона рублей
В Крыму подрядчика подозревают в мошенничестве на 3 миллиона рублей
16:27 24.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма требует возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении подрядчика, занимающегося сносом объектов незавершенного строительства в Красноперекопске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, администрация города заключила с фирмой муниципальный контракт на выполнение работ по сносу объектов "незавершенки".

"В ходе проверки выяснилось, что ряд работ, оплаченных администрацией, не выполнен. В частности, не проведены работы по полному извлечению фундамента и его утилизации. Таким образом, на счет фирмы необоснованно было перечислено более 3 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

В этой связи прокурор направил материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества.
В настоящее время проводится процессуальная проверка.
Ранее руководитель строительной фирмы из Алушты получил два года лишения свободы условно за хищение более 2,5 млн рублей при благоустройстве дворов.
