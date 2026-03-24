В Крыму на стене памяти в "Концлагере "Красный" появится 10 новых имен
На стене памяти "Концлагеря "Красный" под Симферополем появится 10 новых имен жертв фашизма. Это стало возможным благодаря работе крымских историков в 2025-2026 РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T13:44
крым
концлагерь "красный"
владимир бобков
история
память
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
крым в истории: секреты, факты, фото
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. На стене памяти "Концлагеря "Красный" под Симферополем появится 10 новых имен жертв фашизма. Это стало возможным благодаря работе крымских историков в 2025-2026 годах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель регионального отделения "Российского военно-исторического общества" в республике Владимир Бобков.
"Для того, чтобы каждое из этих имен появилось - десятки тысяч архивных документов проходят через руки исследователей. Иногда нет возможности эти имена выкристаллизовать, а иногда на одном листе документа может содержаться информация о двух-трех именах столь важных для нас, потому что мы хотим восстановить память об этой трагедии в полном объеме", - сказал Бобков.
Так, появится на "живой" стене памяти имя одной из последних защитниц Аджимушкая - Зинаиды Гавриленко, которую исследователи нашли просто по имени Зина из воспоминаний переводчицы Татьяны Матченбаевой. Она работала с фашистами и описывала различные эпизоды своего сотрудничества с нацистской Германией.

"Одну девушку она назвала полностью - Валя Кохан, а вторую назвала просто Зина. И написала, что ей доподлинно известна судьба этих девушек, что обе они были расстреляны при тотальной зачистке лагеря в конце октября - начале ноября 43-го года ... Для того, чтобы установить фамилию этой Зины нам пришлось обратиться к фундаментальному исследованию историка Всеволода Абрамова "Керченская катастрофа 1942", - рассказал Бобков.

По его словам, на момент открытия мемориального комплекса "Совхоз "Красный" на стене памяти было 201 имя, а сейчас их там уже 1137.
Массовое истребление мирных граждан происходило на захваченной нацистами части Советского Союза, в том числе в Крыму, который был оккупирован с осени 1941 по весну 1944 года. В этот период было полностью сожжено 127 сел, деревень и поселков.
На территории полуострова нацисты и их пособники за годы оккупации уничтожили 130 тысяч мирных жителей, советских военнопленных и партизан, еще 90 тысяч человек были угнаны на принудительные работы в Германию.
Всего на полуострове в 1941-1944 годах нацисты создали несколько десятков лагерей, тюрем, фильтрационных и исправительных лагерей. Самым страшным из них был концлагерь, организованный на месте советского птицеводческого совхоза "Красный".
