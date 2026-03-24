В Крыму на стене памяти в "Концлагере "Красный" появится 10 новых имен

2026-03-24T13:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. На стене памяти "Концлагеря "Красный" под Симферополем появится 10 новых имен жертв фашизма. Это стало возможным благодаря работе крымских историков в 2025-2026 годах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель регионального отделения "Российского военно-исторического общества" в республике Владимир Бобков.Так, появится на "живой" стене памяти имя одной из последних защитниц Аджимушкая - Зинаиды Гавриленко, которую исследователи нашли просто по имени Зина из воспоминаний переводчицы Татьяны Матченбаевой. Она работала с фашистами и описывала различные эпизоды своего сотрудничества с нацистской Германией.По его словам, на момент открытия мемориального комплекса "Совхоз "Красный" на стене памяти было 201 имя, а сейчас их там уже 1137.Массовое истребление мирных граждан происходило на захваченной нацистами части Советского Союза, в том числе в Крыму, который был оккупирован с осени 1941 по весну 1944 года. В этот период было полностью сожжено 127 сел, деревень и поселков.На территории полуострова нацисты и их пособники за годы оккупации уничтожили 130 тысяч мирных жителей, советских военнопленных и партизан, еще 90 тысяч человек были угнаны на принудительные работы в Германию.Всего на полуострове в 1941-1944 годах нацисты создали несколько десятков лагерей, тюрем, фильтрационных и исправительных лагерей. Самым страшным из них был концлагерь, организованный на месте советского птицеводческого совхоза "Красный".Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:По инициативе Крыма в РФ ужесточат наказание за осквернение памятниковКак говорить с молодежью об истории Великой Отечественной войныО героях былых времен: главные памятники Великой Отечественной в Крыму

