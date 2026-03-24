В Крыму на 17 процентов выросла заработная плата

В Крыму на 17 процентов выросла заработная плата - РИА Новости Крым, 24.03.2026

В Крыму на 17 процентов выросла заработная плата

В Крыму отмечается рост заработной платы. По итогам 2025 года средние зарплаты крымчан составили более 63 тысяч рублей.

2026-03-24T13:20

2026-03-24T13:20

2026-03-24T13:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Крыму отмечается рост заработной платы. По итогам 2025 года средние зарплаты крымчан составили более 63 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил журналистам первый заместитель министра экономразвития республики Роман Хитущенко.Вместе с тем, уровень безработицы в регионе сравнялся со средним значением по стране – 2,2%, отметил первый замминистра.Он также добавил, что благодаря успешному функционированию инвестпроектов и заключению 222 договоров в свободной экономической зоне в республике по итогам прошлого года создано 104 тысячи рабочих мест.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в свободной экономической зоне региона сейчас находится 373 резидента, созданы 17,9 тысяч рабочих мест. А объем инвестиций в основной капитал за 2022-2025 годы составил 316,3 млрд рублей.Также Росстат отмечал, что Севастополь и Республика Крым заняли соответственно 44-е и 58-е места в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях в 2025 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в России закрепилась ниже 6% – ПутинПромышленное производство Крыма выросло в 2,5 раза с 2014 годаВ Крыму валовый продукт вырос в 3,6 раза с 2015 года – Аксенов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минэкономразвития крыма, зарплата, общество, новости крыма, экономика, экономика крыма