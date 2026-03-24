Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на 17 процентов выросла заработная плата - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260324/v-krymu-na-17-protsentov-vyrosla-zarabotnaya-plata-1154575018.html
В Крыму на 17 процентов выросла заработная плата
В Крыму на 17 процентов выросла заработная плата - РИА Новости Крым, 24.03.2026
В Крыму на 17 процентов выросла заработная плата
В Крыму отмечается рост заработной платы. По итогам 2025 года средние зарплаты крымчан составили более 63 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции в... РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T13:20
2026-03-24T13:20
крым
минэкономразвития крыма
зарплата
общество
новости крыма
экономика
экономика крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374322_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_aa78e87d707c4622ca2b310ffed97154.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Крыму отмечается рост заработной платы. По итогам 2025 года средние зарплаты крымчан составили более 63 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил журналистам первый заместитель министра экономразвития республики Роман Хитущенко.Вместе с тем, уровень безработицы в регионе сравнялся со средним значением по стране – 2,2%, отметил первый замминистра.Он также добавил, что благодаря успешному функционированию инвестпроектов и заключению 222 договоров в свободной экономической зоне в республике по итогам прошлого года создано 104 тысячи рабочих мест.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в свободной экономической зоне региона сейчас находится 373 резидента, созданы 17,9 тысяч рабочих мест. А объем инвестиций в основной капитал за 2022-2025 годы составил 316,3 млрд рублей.Также Росстат отмечал, что Севастополь и Республика Крым заняли соответственно 44-е и 58-е места в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях в 2025 году.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374322_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_34a35ec40d6c36444bb5d04cb8cf6e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, минэкономразвития крыма, зарплата, общество, новости крыма, экономика, экономика крыма
В Крыму на 17 процентов выросла заработная плата

В Крыму средняя зарплата выросла до 63 тысяч рублей

13:20 24.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Крыму отмечается рост заработной платы. По итогам 2025 года средние зарплаты крымчан составили более 63 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил журналистам первый заместитель министра экономразвития республики Роман Хитущенко.

"Средняя зарплата в 2025 году по Крыму выросла на 17%, по сравнению с предыдущим периодом и составила более 63 тысяч рублей", - сказал он.

Вместе с тем, уровень безработицы в регионе сравнялся со средним значением по стране – 2,2%, отметил первый замминистра.
Он также добавил, что благодаря успешному функционированию инвестпроектов и заключению 222 договоров в свободной экономической зоне в республике по итогам прошлого года создано 104 тысячи рабочих мест.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в свободной экономической зоне региона сейчас находится 373 резидента, созданы 17,9 тысяч рабочих мест. А объем инвестиций в основной капитал за 2022-2025 годы составил 316,3 млрд рублей.
Также Росстат отмечал, что Севастополь и Республика Крым заняли соответственно 44-е и 58-е места в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях в 2025 году.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымМинэкономразвития КрымаЗарплатаОбществоНовости КрымаЭкономикаЭкономика Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
