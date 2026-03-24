В Кремле сделали заявление о выборах на Украине - РИА Новости Крым, 24.03.2026
В Кремле сделали заявление о выборах на Украине
Вопрос президентских выборов на Украине актуален, Киеву предстоит определиться с вопросом легитимизации сроков полномочий главы государства. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T13:25
выборы на украине
дмитрий песков
кремль
украина
владимир зеленский
политика
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди во время голосования на выборах президента Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Вопрос президентских выборов на Украине актуален, Киеву предстоит определиться с вопросом легитимизации сроков полномочий главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно же, этот вопрос актуален по-прежнему. И, конечно, здесь киевскому режиму предстоит определиться с этим вопросом - с вопросом легитимизации продолжения срока полномочий главы государства, главы режима в данном случае", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Конституция Украины не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.
В начале марта 2026 года Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что президентские выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий.
