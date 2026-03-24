В Керчи асфальтобетонный завод перенесут из центра города

2026-03-24T11:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Асфальтобетонный завод в Керчи перенесут из центра города на отдаленный участок, договор на разработку соответствующего технико-экономического обоснования уже заключен. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.По словам Каторгина, документы будут готовы в ближайшие две недели, после чего проект направят в минэкономразвития Крыма для согласования, а затем вынесут на рассмотрение совета по улучшению инвестиционного климата в РК.Ранее в Следственный комитет РФ поступали жалобы от жителей Керчи на то, что от расположенного в черте города асфальтобетонного завода происходят выбросы в атмосферу едкого дыма и вредных веществ. Заявители настаивают на переносе предприятия в отдаленную местность.

