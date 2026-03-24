В Керчи асфальтобетонный завод перенесут из центра города - РИА Новости Крым, 24.03.2026
В Керчи асфальтобетонный завод перенесут из центра города
2026-03-24T11:45
11:45 24.03.2026
 
Асфальтный завод в Керчи
Асфальтный завод в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Асфальтобетонный завод в Керчи перенесут из центра города на отдаленный участок, договор на разработку соответствующего технико-экономического обоснования уже заключен. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
"5 марта 2026 года компания "СУ-7" заключила договор с Корпорацией развития Республики Крым на разработку технико-экономического обоснования для реализации инвестиционного проекта, который предусматривает перенос асфальтобетонного производства с улицы Еременко на улицу Котовского – на отдаленный участок за территорией бывшего кирпичного завода", – написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По словам Каторгина, документы будут готовы в ближайшие две недели, после чего проект направят в минэкономразвития Крыма для согласования, а затем вынесут на рассмотрение совета по улучшению инвестиционного климата в РК.
Ранее в Следственный комитет РФ поступали жалобы от жителей Керчи на то, что от расположенного в черте города асфальтобетонного завода происходят выбросы в атмосферу едкого дыма и вредных веществ. Заявители настаивают на переносе предприятия в отдаленную местность.
