В больницах Севастополя находятся 10 пострадавших при взрыве жилого дома - РИА Новости Крым, 24.03.2026

В больницах Севастополя находятся десять пострадавших при взрыве в многоэтажном доме, один ребенок в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней и легкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В больницах Севастополя находятся десять пострадавших при взрыве в многоэтажном доме, один ребенок в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней и легкой степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.ЧП произошло в ночь на вторник. В 00:29 губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что в доме на улице Павла Корчагина, 14 прогремел взрыв. Произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этажи. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах. Люди эвакуированы из двух домов. Хозяйка квартиры, где произошел взрыв, погибла, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим.Он добавил, что запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров. В пункте временного размещения и на месте происшествия дежурят бригады медиков. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

