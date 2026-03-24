В больницах Севастополя находятся 10 пострадавших при взрыве жилого дома

В больницах Севастополя находятся 10 пострадавших при взрыве в многоэтажке – Минздрав
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В больницах Севастополя находятся десять пострадавших при взрыве в многоэтажном доме, один ребенок в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней и легкой степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.
ЧП произошло в ночь на вторник. В 00:29 губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что в доме на улице Павла Корчагина, 14 прогремел взрыв. Произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этажи. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах. Люди эвакуированы из двух домов. Хозяйка квартиры, где произошел взрыв, погибла, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим.
"По оперативным данным, на лечении в больницах Севастополя находятся десять пострадавших, в их числе трое детей. Один ребенок – в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие – в состоянии средней и легкой степени тяжести. Еще одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров.
В пункте временного размещения и на месте происшествия дежурят бригады медиков. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.