В армии России подготовят 70 тысяч операторов БПЛА в 2026 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России планируют подготовить более 70 тысяч специалистов в интересах войск беспилотных систем в 2026 году. Об этом на совещании в Совфеде заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Анатолий Концевой.По словам генерал-лейтенанта, сейчас в армии России уже имеется большое количество операторов БПЛА.Ранее сообщалось, что силовики, которые по долгу службы работают с беспилотной летательной авиацией, получат 30 процентов надбавки к окладу. Соответствующий проект постановления подготовило и опубликовало на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов МВД. Сейчас в перечне 23 позиции, а с принятием постановления список пополнится еще одной категорией: "служба в органах внутренних дел и подразделениях, связанная с применением и эксплуатацией беспилотных воздушных судов".Также сообщалось, что навыки бойцов подразделения территориальной обороны "Барс-Крым", в особенности в управлении беспилотниками, будут востребованы в народном хозяйстве региона после завершения СВО.
14:24 24.03.2026 (обновлено: 14:27 24.03.2026)