В армии России подготовят 70 тысяч операторов БПЛА в 2026 году
2026-03-24T14:24
2026-03-24T14:27
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
армия и флот
генштаб мо рф
новости
беспилотные войска
14:24 24.03.2026 (обновлено: 14:27 24.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России планируют подготовить более 70 тысяч специалистов в интересах войск беспилотных систем в 2026 году. Об этом на совещании в Совфеде заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Анатолий Концевой.
По словам генерал-лейтенанта, сейчас в армии России уже имеется большое количество операторов БПЛА.
"Мы и в этом году планируем больше 70 тысяч специалистов подготовить в интересах наших войск беспилотных систем. Специалистов, которые будут управляться этими системами", - приводит слова Анатолия Концевого РИА Новости.
Ранее сообщалось, что силовики, которые по долгу службы работают с беспилотной летательной авиацией, получат 30 процентов надбавки к окладу. Соответствующий проект постановления подготовило и опубликовало на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов МВД. Сейчас в перечне 23 позиции, а с принятием постановления список пополнится еще одной категорией: "служба в органах внутренних дел и подразделениях, связанная с применением и эксплуатацией беспилотных воздушных судов".
Также сообщалось, что навыки бойцов подразделения территориальной обороны "Барс-Крым", в особенности в управлении беспилотниками, будут востребованы в народном хозяйстве региона после завершения СВО.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым под охраной: кто и как защищает полуостров
В России появятся беспилотные грузоперевозчики
Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:57В Крыму стали реже болеть туберкулезом
15:49Конфликт на Украине может продлиться еще три года – Зеленский
15:34МАГАТЭ инициирует переговоры о перемирии в районе ЗАЭС
15:19В России разрабатывают новые вакцины против туберкулеза
14:52Это невозможно: в ЕС сообщили тяжелые для Украины новости
14:46Водителей пока не будут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО
14:36Еще четыре беспилотника сбили над Крымом
14:34Сотрудникам ЧОПов разрешили применять боевое оружие для борьбы с дронами
14:24В армии России подготовят 70 тысяч операторов БПЛА в 2026 году
13:59Белоусов вручил Звезду Героя России бойцу Ярашеву за подвиг в Донбассе 0:34
13:56Крымчан пригласили принять участие в конкурсе программирования от "Сбера"
13:54Госдума ужесточила наказание за одобрение геноцида советского народа
13:44В Крыму на стене памяти в "Концлагере "Красный" появится 10 новых имен
13:36Для бойцов Росгвардии и их родных утверждены новые меры соцподдержки
13:31Кого из лидеров стран Москва пригласила на Парад Победы – заявление Кремля
13:25В Кремле сделали заявление о выборах на Украине
13:20В Крыму на 17 процентов выросла заработная плата
12:58Горят танки и броневики: армия России уничтожает боевиков и технику ВСУ
12:48Взрыв в доме в Севастополе - власти приступили к оценке ущерба
12:43Эвакуация из-за угрозы подтопления и холеры на Херсонщине – фейк
Лента новостейМолния