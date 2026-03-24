https://crimea.ria.ru/20260324/v-armii-rossii-podgotovyat-70-tysyach-operatorov-bpla-v-2026-godu-1154578779.html

В армии России подготовят 70 тысяч операторов БПЛА в 2026 году

2026-03-24T14:24

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

армия и флот

генштаб мо рф

новости

беспилотные войска

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153163543_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_7e2202133e494566d5bb5042eff55465.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России планируют подготовить более 70 тысяч специалистов в интересах войск беспилотных систем в 2026 году. Об этом на совещании в Совфеде заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Анатолий Концевой.По словам генерал-лейтенанта, сейчас в армии России уже имеется большое количество операторов БПЛА.Ранее сообщалось, что силовики, которые по долгу службы работают с беспилотной летательной авиацией, получат 30 процентов надбавки к окладу. Соответствующий проект постановления подготовило и опубликовало на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов МВД. Сейчас в перечне 23 позиции, а с принятием постановления список пополнится еще одной категорией: "служба в органах внутренних дел и подразделениях, связанная с применением и эксплуатацией беспилотных воздушных судов".Также сообщалось, что навыки бойцов подразделения территориальной обороны "Барс-Крым", в особенности в управлении беспилотниками, будут востребованы в народном хозяйстве региона после завершения СВО.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

