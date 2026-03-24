Ушел из жизни замначальника "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Ушел из жизни замначальника "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников
Ушел из жизни замначальника "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Ушел из жизни замначальника "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников
Замначальника по поисково-спасательной работе учреждения "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций... РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T17:07
2026-03-24T17:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Замначальника по поисково-спасательной работе учреждения "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Еременко.Министр отметил, что Мельников на протяжении 12 лет руководил Контрольно-спасательной службой Крыма, принимал участие в сложнейших спасательных операциях. Он стоял у истоков создания государственного казенного учреждения Республики Крым "КРЫМ-СПАС", являясь бессменным заместителем начальника учреждения с 2014 года и до сегодняшнего дня."Владимир Анатольевич – гордость для всего общества спасателей нашей республики и страны. Его выдающийся вклад неоднократно отмечался высшими органами власти республики и МЧС России. Среди многочисленных государственных и ведомственных наград — почетное звание "Заслуженный спасатель Республики Крым", – добавил Еременко.Глава МЧС Крыма выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Мельникова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ушел из жизни замначальника "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников

Замначальника "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников ушел из жизни в возрасте 56 лет

17:07 24.03.2026 (обновлено: 17:16 24.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Замначальника по поисково-спасательной работе учреждения "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Еременко.
"Сегодня, 24 марта ушел из жизни Мельников Владимир Анатольевич – заместитель начальника по поисково-спасательной работе ГКУ РК "КРЫМ-СПАС", – написал глава ведомства в своем Telegram-канале.
Министр отметил, что Мельников на протяжении 12 лет руководил Контрольно-спасательной службой Крыма, принимал участие в сложнейших спасательных операциях. Он стоял у истоков создания государственного казенного учреждения Республики Крым "КРЫМ-СПАС", являясь бессменным заместителем начальника учреждения с 2014 года и до сегодняшнего дня.
"Владимир Анатольевич – гордость для всего общества спасателей нашей республики и страны. Его выдающийся вклад неоднократно отмечался высшими органами власти республики и МЧС России. Среди многочисленных государственных и ведомственных наград — почетное звание "Заслуженный спасатель Республики Крым", – добавил Еременко.
Глава МЧС Крыма выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Мельникова.
