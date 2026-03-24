https://crimea.ria.ru/20260324/ushel-iz-zhizni-zamnachalnika-krym-spas-1154585374.html
Ушел из жизни замначальника "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников
Замначальника по поисково-спасательной работе учреждения "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций... РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T17:16
новости крыма
крым
"крым-спас"
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
утраты
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/18/1119087534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_286381a50ee0288a35c9e3936e51047a.jpg
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/18/1119087534_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_ef957be481925be2a8fdb6e8e4dceb9d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Замначальника "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников ушел из жизни в возрасте 56 лет
17:07 24.03.2026 (обновлено: 17:16 24.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Замначальника по поисково-спасательной работе учреждения "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Еременко.
"Сегодня, 24 марта ушел из жизни Мельников Владимир Анатольевич – заместитель начальника по поисково-спасательной работе ГКУ РК "КРЫМ-СПАС", – написал глава ведомства в своем Telegram-канале.
Министр отметил, что Мельников на протяжении 12 лет руководил Контрольно-спасательной службой Крыма, принимал участие в сложнейших спасательных операциях. Он стоял у истоков создания государственного казенного учреждения Республики Крым "КРЫМ-СПАС", являясь бессменным заместителем начальника учреждения с 2014 года и до сегодняшнего дня.
"Владимир Анатольевич – гордость для всего общества спасателей нашей республики и страны. Его выдающийся вклад неоднократно отмечался высшими органами власти республики и МЧС России. Среди многочисленных государственных и ведомственных наград — почетное звание "Заслуженный спасатель Республики Крым", – добавил Еременко.
Глава МЧС Крыма выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Мельникова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.