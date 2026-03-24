Украинский дрон взорвался в Литве
Беспилотник, который рухнул в граничащем с Белоруссией Варенском районе Литвы, мог быть украинским. Такое заявление сделал глава литовского минобороны Робертас... РИА Новости Крым, 24.03.2026
Украинский дрон взорвался в Литве – силы ПВО страны не заметили беспилотник
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Беспилотник, который рухнул в граничащем с Белоруссией Варенском районе Литвы, мог быть украинским. Такое заявление сделал глава литовского минобороны Робертас Каунас.
Ранее литовские СМИ сообщали, что в ночь на вторник на беспилотник упал и взорвался в Варенском районе на юге страны, не далеко от границы с Белоруссией.
"Весьма вероятно, что это украинский дрон, который под воздействием средств радиоэлектронной борьбы сбился с курса и упал у нас", – цитирует Каунаса РИА Новости.
По словам главы ведомства, беспилотник не был обнаружен литовскими военными, потому что находился на высоте менее 300 метров, а радаров для обнаружения низколетящих объектов силами и средствами ПВО Литвы пока так и нет в стране, хотя советующий заказ уже был сделан.
