https://crimea.ria.ru/20260324/u-11-letnego-rebenka-v-rukakh-vzorvalas-chast-bpla---balitskiy-1154586885.html

У 11-летнего ребенка в руках взорвалась часть беспилотника ВСУ - Балицкий - РИА Новости Крым, 24.03.2026

2026-03-24T17:42

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/67/1118166738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_269f605d3b63e6e7f1a69d3a2f8dba15.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Васильевке Запорожской области у 11-летнего ребенка в руках сдетонировала часть беспилотника, ребенок в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его словам, жизнь ребенка вне опасности, ему оказывается медицинская помощь. Глава региона еще раз обратился к местным жителям, напомнив, что при нахождении любых подозрительных предметов, особенно схожих с боеприпасами, снарядами от БПЛА или их обломками, категорически нельзя к ним приближаться, а тем более трогать их или пытаться перемещать.Пять человек ранены в результате беспилотных ударов украинских боевиков по гражданским машинам в Запорожской области, сообщил ранее Балицкий.10 детей получили ранения от атак ВСУ за минувшую неделю. Всего в списке пострадавших с 16 по 22 марта более 130 мирных жителей, сообщал ранее во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

