У 11-летнего ребенка в руках взорвалась часть беспилотника ВСУ - Балицкий
У 11-летнего ребенка в руках взорвалась часть беспилотника ВСУ - Балицкий - РИА Новости Крым, 24.03.2026
У 11-летнего ребенка в руках взорвалась часть беспилотника ВСУ - Балицкий
В Васильевке Запорожской области у 11-летнего ребенка в руках сдетонировала часть беспилотника, ребенок в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T17:30
2026-03-24T17:30
2026-03-24T17:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Васильевке Запорожской области у 11-летнего ребенка в руках сдетонировала часть беспилотника, ребенок в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его словам, жизнь ребенка вне опасности, ему оказывается медицинская помощь. Глава региона еще раз обратился к местным жителям, напомнив, что при нахождении любых подозрительных предметов, особенно схожих с боеприпасами, снарядами от БПЛА или их обломками, категорически нельзя к ним приближаться, а тем более трогать их или пытаться перемещать.Пять человек ранены в результате беспилотных ударов украинских боевиков по гражданским машинам в Запорожской области, сообщил ранее Балицкий.10 детей получили ранения от атак ВСУ за минувшую неделю. Всего в списке пострадавших с 16 по 22 марта более 130 мирных жителей, сообщал ранее во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
евгений балицкий, запорожская область, происшествия, новости сво, дети, беспилотник (бпла, дрон)
У 11-летнего ребенка в руках взорвалась часть беспилотника ВСУ - Балицкий
В Запорожской области в руках у 11-летнего ребенка сдетонировала часть беспилотника ВСУ
17:30 24.03.2026 (обновлено: 17:42 24.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Васильевке Запорожской области у 11-летнего ребенка в руках сдетонировала часть беспилотника, ребенок в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В хирургическое отделение Васильевской больницы поступил ребенок 2015 года рождения, у которого в руках сдетонировал взрывоопасный предмет. Мальчик поднял часть от беспилотника противника, в результате чего получил ранение руки и ожоги", - написал Балицкий в своем канале в Мах.
По его словам, жизнь ребенка вне опасности, ему оказывается медицинская помощь.
Глава региона еще раз обратился к местным жителям, напомнив, что при нахождении любых подозрительных предметов, особенно схожих с боеприпасами, снарядами от БПЛА или их обломками, категорически нельзя к ним приближаться, а тем более трогать их или пытаться перемещать.
Пять человек ранены
в результате беспилотных ударов украинских боевиков по гражданским машинам в Запорожской области, сообщил ранее Балицкий.
10 детей получили ранения
от атак ВСУ за минувшую неделю. Всего в списке пострадавших с 16 по 22 марта более 130 мирных жителей, сообщал ранее во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
