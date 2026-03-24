У 11-летнего ребенка в руках взорвалась часть беспилотника ВСУ - Балицкий - РИА Новости Крым, 24.03.2026
У 11-летнего ребенка в руках взорвалась часть беспилотника ВСУ - Балицкий
У 11-летнего ребенка в руках взорвалась часть беспилотника ВСУ - Балицкий - РИА Новости Крым, 24.03.2026
У 11-летнего ребенка в руках взорвалась часть беспилотника ВСУ - Балицкий
В Васильевке Запорожской области у 11-летнего ребенка в руках сдетонировала часть беспилотника, ребенок в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T17:30
2026-03-24T17:42
евгений балицкий
запорожская область
происшествия
новости сво
дети
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Васильевке Запорожской области у 11-летнего ребенка в руках сдетонировала часть беспилотника, ребенок в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его словам, жизнь ребенка вне опасности, ему оказывается медицинская помощь. Глава региона еще раз обратился к местным жителям, напомнив, что при нахождении любых подозрительных предметов, особенно схожих с боеприпасами, снарядами от БПЛА или их обломками, категорически нельзя к ним приближаться, а тем более трогать их или пытаться перемещать.Пять человек ранены в результате беспилотных ударов украинских боевиков по гражданским машинам в Запорожской области, сообщил ранее Балицкий.10 детей получили ранения от атак ВСУ за минувшую неделю. Всего в списке пострадавших с 16 по 22 марта более 130 мирных жителей, сообщал ранее во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/67/1118166738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_271e609d5a8ff863546a8fd65a0154bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений балицкий, запорожская область, происшествия, новости сво, дети, беспилотник (бпла, дрон)
У 11-летнего ребенка в руках взорвалась часть беспилотника ВСУ - Балицкий

В Запорожской области в руках у 11-летнего ребенка сдетонировала часть беспилотника ВСУ

17:30 24.03.2026 (обновлено: 17:42 24.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Васильевке Запорожской области у 11-летнего ребенка в руках сдетонировала часть беспилотника, ребенок в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В хирургическое отделение Васильевской больницы поступил ребенок 2015 года рождения, у которого в руках сдетонировал взрывоопасный предмет. Мальчик поднял часть от беспилотника противника, в результате чего получил ранение руки и ожоги", - написал Балицкий в своем канале в Мах.
По его словам, жизнь ребенка вне опасности, ему оказывается медицинская помощь.
Глава региона еще раз обратился к местным жителям, напомнив, что при нахождении любых подозрительных предметов, особенно схожих с боеприпасами, снарядами от БПЛА или их обломками, категорически нельзя к ним приближаться, а тем более трогать их или пытаться перемещать.
Пять человек ранены в результате беспилотных ударов украинских боевиков по гражданским машинам в Запорожской области, сообщил ранее Балицкий.
10 детей получили ранения от атак ВСУ за минувшую неделю. Всего в списке пострадавших с 16 по 22 марта более 130 мирных жителей, сообщал ранее во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Евгений БалицкийЗапорожская областьПроисшествияНовости СВОдетиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
