Три воздушные цели уничтожены над Севастополем
Военные утром во вторник отражают атаку на Севастополь. Уже сбито три воздушные цели. Об этом сообщили губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T07:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Военные утром во вторник отражают атаку на Севастополь. Уже сбито три воздушные цели. Об этом сообщили губернатор Михаил Развожаев.Сейчас в Севастополе звучат сирены – в регионе объявили воздушную тревогу.Развожаев призвал горожан и гостей Севастополя не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах до отмены тревоги.В ночь на вторник в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Над северной стороной города военные уничтожили одну воздушную цель. По данным Минобороны, над Крымом, Черным морем и еще семью регионами сбили 55 вражеских БПЛА в течение ночи.
Над Севастополем сбили три воздушные цели – Развожаев
07:38 24.03.2026 (обновлено: 07:46 24.03.2026)