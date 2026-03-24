Три воздушные цели уничтожены над Севастополем - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Три воздушные цели уничтожены над Севастополем
Военные утром во вторник отражают атаку на Севастополь. Уже сбито три воздушные цели. Об этом сообщили губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Военные утром во вторник отражают атаку на Севастополь. Уже сбито три воздушные цели. Об этом сообщили губернатор Михаил Развожаев.Сейчас в Севастополе звучат сирены – в регионе объявили воздушную тревогу.Развожаев призвал горожан и гостей Севастополя не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах до отмены тревоги.В ночь на вторник в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Над северной стороной города военные уничтожили одну воздушную цель. По данным Минобороны, над Крымом, Черным морем и еще семью регионами сбили 55 вражеских БПЛА в течение ночи. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:38 24.03.2026 (обновлено: 07:46 24.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Военные утром во вторник отражают атаку на Севастополь. Уже сбито три воздушные цели. Об этом сообщили губернатор Михаил Развожаев.
Сейчас в Севастополе звучат сирены – в регионе объявили воздушную тревогу.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели", - написал он в MAX.
Развожаев призвал горожан и гостей Севастополя не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах до отмены тревоги.
В ночь на вторник в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Над северной стороной города военные уничтожили одну воздушную цель. По данным Минобороны, над Крымом, Черным морем и еще семью регионами сбили 55 вражеских БПЛА в течение ночи.
