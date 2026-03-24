Трамп назначил Хегсета виновником войны с Ираном: что это означает - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Трамп назначил Хегсета виновником войны с Ираном: что это означает
Трамп назначил Хегсета виновником войны с Ираном: что это означает
Президент США Дональд Трамп готовит пути выхода из неудачно складывающейся для Штатов войны с Ираном. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости Крым, 24.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп готовит пути выхода из неудачно складывающейся для Штатов войны с Ираном. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.По мнению Пушкова, Трамп готовит министра войны Пита Хегсета на роль виновного в не слишком успешном ходе кампании против Ирана. Президент США накануне заявил, что автором идеи войны с Ираном является именно глава Пентагона."Выбор может быть верным: именно Хегсет был в публичном поле самым яростным поборником войны и все это время горячо доказывал, что она вот-вот закончится полной победой США", - отметил сенатор.Кроме того, считает Пушков, Трамп готовит почву к тому, чтобы подать устранение части иранского руководства как уже состоявшуюся "смену режима". Не случайно в одном из последних интервью он заявил, что смена режима в Иране "уже произошла". В случае крайней необходимости завершить военные действия глава Белого дома может использовать такой довод как доказательство своей "победы", полагает сенатор.Наконец, главным доводом в пользу "победы" для американского президента станет разблокировка Ормузского пролива, добавил политик.Накануне Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по Ирану на пять дней в свете "позитивных и продуктивных переговоров", прошедших в последние два дня между Вашингтоном и Тегераном. Председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф сообщил, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, а фейки в новостях используются для манипулирования рынками.
Трамп назначил Хегсета виновником войны с Ираном: что это означает

Трамп готовит пути для выхода из войны с Ираном и ищет "козла отпущения" – Пушков

Глава Пентагона Пит Хегсет
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп готовит пути выхода из неудачно складывающейся для Штатов войны с Ираном. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.
"За потоком внешне произвольных и лукавых высказываний Трампа просматривается некоторая внутренняя логика: создается ощущение, что он готовит и примеряет доводы, которые позволят ему выпутаться из "иранской ловушки", – написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению Пушкова, Трамп готовит министра войны Пита Хегсета на роль виновного в не слишком успешном ходе кампании против Ирана. Президент США накануне заявил, что автором идеи войны с Ираном является именно глава Пентагона.
"Выбор может быть верным: именно Хегсет был в публичном поле самым яростным поборником войны и все это время горячо доказывал, что она вот-вот закончится полной победой США", - отметил сенатор.
Кроме того, считает Пушков, Трамп готовит почву к тому, чтобы подать устранение части иранского руководства как уже состоявшуюся "смену режима". Не случайно в одном из последних интервью он заявил, что смена режима в Иране "уже произошла". В случае крайней необходимости завершить военные действия глава Белого дома может использовать такой довод как доказательство своей "победы", полагает сенатор.
Наконец, главным доводом в пользу "победы" для американского президента станет разблокировка Ормузского пролива, добавил политик.
"При всей превосходящей военной мощи США, Трампу надо срочно искать выход из ситуации. Рискованные заявления о переговорах с Ираном, которых, как заявляет иранская сторона, на деле нет, долго цены на нефть ниже 100 долларов за баррель не удержат", - подытожил Пушков.
Накануне Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по Ирану на пять дней в свете "позитивных и продуктивных переговоров", прошедших в последние два дня между Вашингтоном и Тегераном. Председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф сообщил, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, а фейки в новостях используются для манипулирования рынками.
