Трамп назначил Хегсета виновником войны с Ираном: что это означает

Президент США Дональд Трамп готовит пути выхода из неудачно складывающейся для Штатов войны с Ираном. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости Крым, 24.03.2026

2026-03-24T10:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп готовит пути выхода из неудачно складывающейся для Штатов войны с Ираном. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.По мнению Пушкова, Трамп готовит министра войны Пита Хегсета на роль виновного в не слишком успешном ходе кампании против Ирана. Президент США накануне заявил, что автором идеи войны с Ираном является именно глава Пентагона."Выбор может быть верным: именно Хегсет был в публичном поле самым яростным поборником войны и все это время горячо доказывал, что она вот-вот закончится полной победой США", - отметил сенатор.Кроме того, считает Пушков, Трамп готовит почву к тому, чтобы подать устранение части иранского руководства как уже состоявшуюся "смену режима". Не случайно в одном из последних интервью он заявил, что смена режима в Иране "уже произошла". В случае крайней необходимости завершить военные действия глава Белого дома может использовать такой довод как доказательство своей "победы", полагает сенатор.Наконец, главным доводом в пользу "победы" для американского президента станет разблокировка Ормузского пролива, добавил политик.Накануне Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по Ирану на пять дней в свете "позитивных и продуктивных переговоров", прошедших в последние два дня между Вашингтоном и Тегераном. Председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф сообщил, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, а фейки в новостях используются для манипулирования рынками.

