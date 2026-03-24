Спорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультуры

Более 70% крымчан регулярно занимаются спортом, а около 20 тысяч жителей региона сдали нормативы ГТО.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Более 70% крымчан регулярно занимаются спортом, а около 20 тысяч жителей региона сдали нормативы ГТО. Об этом информирует пресс-служба Государственного Совета Крыма по итогам заседания комитета по культуре, охране культурного наследия и спорту.На соревнованиях всероссийского и международного уровней крымские спортсмены завоевали 2512 медалей, что почти на тысячу наград больше, чем в 2024 году. Квалификацию "Мастер спорта" получили 57 атлетов, а звание "Кандидат в мастера спорта" – 512 человек.Отмечается также, что в эксплуатацию в прошлом году введены физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Перово и Доброе в Симферопольском районе, модульные плавательный бассейн и ледовый каток открыты в Керчи. 33 объектов спорта получили капремонты, 49 населенных пунктах – специализированное оборудование, включая площадки ГТО и "умные" спортивные площадки.Глава республики Сергей Аксенов ранее по итогам встречи с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым сообщал, что в Крыму в 2026 году планируют построить ряд спортивных объектов, а также организовать спортплощадки, в том числе для сдачи норм ГТО. По информации министра спорта республики Ольги Торубаровой, на развитие спорта в Крыму в 2026 году планируется выделить 2 миллиарда 66 миллионов рублей, более половины этих средств пойдут на мероприятия по подготовке спортивного резерва и развитие системы спорта высших достижений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в новом ледовом дворце Севастополя пройдут первые соревнования"У меня очень сильные руки": крымчанка стала лучшей в кудоСпортивный комплекс за 90 миллионов открыли в Белогорском районе Крыма

