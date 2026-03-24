Спорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультуры - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Спорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультуры
Спорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультуры - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Спорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультуры
Более 70% крымчан регулярно занимаются спортом, а около 20 тысяч жителей региона сдали нормативы ГТО. Об этом информирует пресс-служба Государственного Совета... РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T22:22
2026-03-24T22:22
крым
спорт
здоровье
гто
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Более 70% крымчан регулярно занимаются спортом, а около 20 тысяч жителей региона сдали нормативы ГТО. Об этом информирует пресс-служба Государственного Совета Крыма по итогам заседания комитета по культуре, охране культурного наследия и спорту.На соревнованиях всероссийского и международного уровней крымские спортсмены завоевали 2512 медалей, что почти на тысячу наград больше, чем в 2024 году. Квалификацию "Мастер спорта" получили 57 атлетов, а звание "Кандидат в мастера спорта" – 512 человек.Отмечается также, что в эксплуатацию в прошлом году введены физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Перово и Доброе в Симферопольском районе, модульные плавательный бассейн и ледовый каток открыты в Керчи. 33 объектов спорта получили капремонты, 49 населенных пунктах – специализированное оборудование, включая площадки ГТО и "умные" спортивные площадки.Глава республики Сергей Аксенов ранее по итогам встречи с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым сообщал, что в Крыму в 2026 году планируют построить ряд спортивных объектов, а также организовать спортплощадки, в том числе для сдачи норм ГТО. По информации министра спорта республики Ольги Торубаровой, на развитие спорта в Крыму в 2026 году планируется выделить 2 миллиарда 66 миллионов рублей, более половины этих средств пойдут на мероприятия по подготовке спортивного резерва и развитие системы спорта высших достижений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в новом ледовом дворце Севастополя пройдут первые соревнования"У меня очень сильные руки": крымчанка стала лучшей в кудоСпортивный комплекс за 90 миллионов открыли в Белогорском районе Крыма
крым, спорт, здоровье, гто, новости крыма
Спорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультуры

Более 70% крымчан регулярно занимаются спортом – власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Более 70% крымчан регулярно занимаются спортом, а около 20 тысяч жителей региона сдали нормативы ГТО. Об этом информирует пресс-служба Государственного Совета Крыма по итогам заседания комитета по культуре, охране культурного наследия и спорту.
"Доля крымчан, занимающихся спортом на систематической основе, составила 71,4 % – 1,23 млн человек, что на 6,6 % выше показателей предыдущего года. 18 286 человек успешно сдали нормативы ГТО, более трети из них – 6686 человек – были удостоены золотых знаков отличия", – сказано в сообщении.
На соревнованиях всероссийского и международного уровней крымские спортсмены завоевали 2512 медалей, что почти на тысячу наград больше, чем в 2024 году. Квалификацию "Мастер спорта" получили 57 атлетов, а звание "Кандидат в мастера спорта" – 512 человек.
Отмечается также, что в эксплуатацию в прошлом году введены физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Перово и Доброе в Симферопольском районе, модульные плавательный бассейн и ледовый каток открыты в Керчи. 33 объектов спорта получили капремонты, 49 населенных пунктах – специализированное оборудование, включая площадки ГТО и "умные" спортивные площадки.
Глава республики Сергей Аксенов ранее по итогам встречи с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым сообщал, что в Крыму в 2026 году планируют построить ряд спортивных объектов, а также организовать спортплощадки, в том числе для сдачи норм ГТО. По информации министра спорта республики Ольги Торубаровой, на развитие спорта в Крыму в 2026 году планируется выделить 2 миллиарда 66 миллионов рублей, более половины этих средств пойдут на мероприятия по подготовке спортивного резерва и развитие системы спорта высших достижений.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в новом ледовом дворце Севастополя пройдут первые соревнования
"У меня очень сильные руки": крымчанка стала лучшей в кудо
Спортивный комплекс за 90 миллионов открыли в Белогорском районе Крыма
 
23:11139 дронов ликвидировали за три часа над Крымом и еще шестью регионами России
22:57Взрыв в Севастополе и новый закон о трудовом стаже для Крыма: главное за день
22:39Пять дней Трампа для Ирана: для чего США объявили перемирие
22:22Спорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультуры
22:03Пятеро граждан Украины организовали сеть нарколабораторий в Подмосковье
21:47В Ленинском районе Крыма нашли авиабомбу SC-500
21:37В МИД назвали число жертв Киева среди мирных жителей с 2014 года
21:27Более ста волонтеров ликвидируют последствия взрыва в Севастополе
21:10В Севастополе ввели режим ЧС
21:07Как писать книги об СВО сейчас – ответ историка
20:48В Большой Ялте к 1 апреля запустят 11 фонтанов
20:28Нацпроекты в Крыму – что сделано за год и что запланировано
20:11В РФ начали создавать сеть "белых банкоматов": что это даст крымчанам
19:48В России запретили испытательный срок для женщин с маленькими детьми
19:37В Севастополе закрыли рейд
19:28Маргариту Симоньян наградят медалью Говорухина
19:10ВСУ повторно атаковали Курскую область – ранены 13 человек
18:52Эпицентр взрыва в доме в Севастополе находился на балконе – СК
18:23Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту взрыва в Севастополе
18:02Как повышение НДС повлияло на инфляцию – оценка Центробанка
Лента новостейМолния