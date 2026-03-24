https://crimea.ria.ru/20260324/sotrudnikam-chopov-razreshili-primenyat-boevoe-oruzhie-dlya-borby-s-dronami-1154579392.html
Сотрудникам ЧОПов разрешили применять боевое оружие для борьбы с дронами
2026-03-24T14:34
россия
владимир путин (политик)
закон и право
безопасность
новости
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912656_0:110:3173:1895_1920x0_80_0_0_21592198dbd7facc229d66f717d62a3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий специализированным частным охранным организациям (ЧОП) применять боевое стрелковое оружие для защиты объектов топливно-энергетического комплекса от беспилотников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно документу, передавать боевое стрелковое оружие и патроны к нему частным охранным организациям будут территориальные органы Росгвардии в порядке, установленном правительством.Также регламентированы учет, хранение, транспортирование, ношение, использование и применение ЧОПами переданных им боевого стрелкового оружия и патронов к нему.Также частным охранным организациям предоставляется право приобретать служебное и гражданское оружие, в том числе огнестрельное гладкоствольное и длинноствольное.Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что возможность получения специализированными частными охранными организациями стрелкового оружия во временное пользование на период проведения СВО позволит существенно повысить антитеррористическую защищенность критически важных объектов и работающих там граждан, усилить охрану важных объектов и территорий, реагировать на угрозы безопасности быстрее и эффективнее.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912656_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_f70aeeb264378b73c210cd72d45be1c8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин подписал закон о праве сотрудников ЧОПов применять боевое оружие для поражения БПЛА
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.