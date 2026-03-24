Сотрудникам ЧОПов разрешили применять боевое оружие для борьбы с дронами

2026-03-24T14:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий специализированным частным охранным организациям (ЧОП) применять боевое стрелковое оружие для защиты объектов топливно-энергетического комплекса от беспилотников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно документу, передавать боевое стрелковое оружие и патроны к нему частным охранным организациям будут территориальные органы Росгвардии в порядке, установленном правительством.Также регламентированы учет, хранение, транспортирование, ношение, использование и применение ЧОПами переданных им боевого стрелкового оружия и патронов к нему.Также частным охранным организациям предоставляется право приобретать служебное и гражданское оружие, в том числе огнестрельное гладкоствольное и длинноствольное.Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что возможность получения специализированными частными охранными организациями стрелкового оружия во временное пользование на период проведения СВО позволит существенно повысить антитеррористическую защищенность критически важных объектов и работающих там граждан, усилить охрану важных объектов и территорий, реагировать на угрозы безопасности быстрее и эффективнее.

