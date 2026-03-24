Сотрудникам ЧОПов разрешили применять боевое оружие для борьбы с дронами - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Сотрудникам ЧОПов разрешили применять боевое оружие для борьбы с дронами
Сотрудникам ЧОПов разрешили применять боевое оружие для борьбы с дронами - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Сотрудникам ЧОПов разрешили применять боевое оружие для борьбы с дронами
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий специализированным частным охранным организациям (ЧОП) применять боевое стрелковое оружие для защиты РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T14:34
2026-03-24T14:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий специализированным частным охранным организациям (ЧОП) применять боевое стрелковое оружие для защиты объектов топливно-энергетического комплекса от беспилотников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно документу, передавать боевое стрелковое оружие и патроны к нему частным охранным организациям будут территориальные органы Росгвардии в порядке, установленном правительством.Также регламентированы учет, хранение, транспортирование, ношение, использование и применение ЧОПами переданных им боевого стрелкового оружия и патронов к нему.Также частным охранным организациям предоставляется право приобретать служебное и гражданское оружие, в том числе огнестрельное гладкоствольное и длинноствольное.Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что возможность получения специализированными частными охранными организациями стрелкового оружия во временное пользование на период проведения СВО позволит существенно повысить антитеррористическую защищенность критически важных объектов и работающих там граждан, усилить охрану важных объектов и территорий, реагировать на угрозы безопасности быстрее и эффективнее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия, владимир путин (политик), закон и право, безопасность, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Сотрудникам ЧОПов разрешили применять боевое оружие для борьбы с дронами

Путин подписал закон о праве сотрудников ЧОПов применять боевое оружие для поражения БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий специализированным частным охранным организациям (ЧОП) применять боевое стрелковое оружие для защиты объектов топливно-энергетического комплекса от беспилотников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, передавать боевое стрелковое оружие и патроны к нему частным охранным организациям будут территориальные органы Росгвардии в порядке, установленном правительством.
Также регламентированы учет, хранение, транспортирование, ношение, использование и применение ЧОПами переданных им боевого стрелкового оружия и патронов к нему.
Также частным охранным организациям предоставляется право приобретать служебное и гражданское оружие, в том числе огнестрельное гладкоствольное и длинноствольное.
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что возможность получения специализированными частными охранными организациями стрелкового оружия во временное пользование на период проведения СВО позволит существенно повысить антитеррористическую защищенность критически важных объектов и работающих там граждан, усилить охрану важных объектов и территорий, реагировать на угрозы безопасности быстрее и эффективнее.
