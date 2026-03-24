Смертельное ДТП с маршруткой в Керчи – водитель ехал без прав
Смертельное ДТП с маршруткой в Керчи – водитель ехал без прав - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Смертельное ДТП с маршруткой в Керчи – водитель ехал без прав
Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Керчи с участием Lada Priora и маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
2026-03-24T12:26
2026-03-24T12:26
2026-03-24T12:26
крым
керчь
дтп
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Керчи с участием Lada Priora и маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Авария произошла 22 марта. Водитель Lada допустил неуправляемый занос с выездом на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством "РУТА-22". В результате столкновения погиб 24-летний пассажир легкового авто.В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, добавили в прокуратуре Крыма."Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела", - добавили в надзорном ведомстве.
крым
керчь
крым, керчь, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, новости крыма
Смертельное ДТП с маршруткой в Керчи – водитель ехал без прав
В Керчи виновник смертельного ДТП с маршруткой был лишен водительских прав