Смертельное ДТП с маршруткой в Керчи – водитель ехал без прав - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Смертельное ДТП с маршруткой в Керчи – водитель ехал без прав
Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Керчи с участием Lada Priora и маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 24.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Керчи с участием Lada Priora и маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Авария произошла 22 марта. Водитель Lada допустил неуправляемый занос с выездом на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством "РУТА-22". В результате столкновения погиб 24-летний пассажир легкового авто.В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, добавили в прокуратуре Крыма."Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела", - добавили в надзорном ведомстве.
12:26 24.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Керчи с участием Lada Priora и маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Авария произошла 22 марта. Водитель Lada допустил неуправляемый занос с выездом на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством "РУТА-22". В результате столкновения погиб 24-летний пассажир легкового авто.

"Проверкой установлено, что пострадавший в результате ДТП 31-летний местный житель, управлявший легковым автомобилем, ранее был лишен права управления транспортными средствами", - уточнили в полиции.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, добавили в прокуратуре Крыма.
"Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела", - добавили в надзорном ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За смертельное ДТП с мотоциклистом в Крыму водитель иномарки получил два года
В Крыму в ДТП погибли два человека и 23 ранены
В Феодосии погиб мотоциклист
 
13:59Белоусов вручил Звезду Героя России бойцу Ярашеву за подвиг в Донбассе
13:56Крымчан пригласили принять участие в конкурсе программирования от "Сбера"
13:54Госдума ужесточила наказание за одобрение геноцида советского народа
13:44В Крыму на стене памяти в "Концлагере "Красный" появится 10 новых имен
13:36Для бойцов Росгвардии и их родных утверждены новые меры соцподдержки
13:31Кого из лидеров стран Москва пригласила на Парад Победы – заявление Кремля
13:25В Кремле сделали заявление о выборах на Украине
13:20В Крыму на 17 процентов выросла заработная плата
12:58Горят танки и броневики: армия России уничтожает боевиков и технику ВСУ
12:48Взрыв в доме в Севастополе - власти приступили к оценке ущерба
12:43Эвакуация из-за угрозы подтопления и холеры на Херсонщине – фейк
12:34Крым начнет наращивать инвестиции в промышленность
12:26Смертельное ДТП с маршруткой в Керчи – водитель ехал без прав
12:21На Украине поражены объекты транспортной инфраструктуры ВСУ
12:10ВС РФ взяли под контроль Песчаное в Харьковской области
12:06Удары по Украине сегодня – обесточены несколько областей
12:01"Проснулась от жуткого удара" - репортаж с места взрыва жилого дома в Севастополе
11:45В Керчи асфальтобетонный завод перенесут из центра города
11:36Многодетная мать погибла при взрыве в доме в Севастополе
11:25Расследование дела по факту взрыва в доме в Севастополе контролирует прокуратура
Лента новостейМолния