Шестидневная магнитная буря на Земле идет на спад

Шестидневная магнитная буря на Земле пошла на спад - ученые
© xras.ruКомпозиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Шестидневная магнитная буря на Земле снизила свою интенсивность. Однако незначительные геомагнитные возмущения еще возможны. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Космическая погода 24 марта 2026 года — возмущенная. Геомагнитная обстановка — наблюдались магнитные бури уровня G2-G3, возможны геомагнитные возмущения. Вспышечная активность — слабо повышенная", - говорится в сообщении.
По информации астрономов, в течение суток наблюдались остаточные всплески от геомагнитного события, начавшегося на Земле на прошлой неделе. Буря пересекла "психологически значимый" порог G3, отделяющий сильные бури от событий среднего уровня. Последний раз это происходило чуть больше 2 месяцев назад — с 19 по 21 января 2026 года.
"На текущий момент остается повышенной скорость солнечного ветра (около 600 км/с против характерных 300-400 км/с). Слабо повышена температура. Остальные параметры (плотность и магнитное поле) пришли в норму. Это пока сохраняет потенциал для незначительных возмущений", - отметили в Лаборатории.
19 марта вечером на Землю обрушилась самая сильная за два прошедших месяца магнитная буря. Как сообщали в Лаборатории, полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток – до вторника будущей недели – 24 марта.
Доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач отмечал, что жители Крыма могут увидеть полярные сияния. Явление возможно на фоне магнитной бури, которая обрушилась на Землю в субботу.
