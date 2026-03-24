Расследование дела по факту взрыва в доме в Севастополе контролирует прокуратура

2026-03-24T11:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Прокуратура города Севастополя контролирует ход расследования уголовного дела по факту обрушения многоэтажного дома в городе Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.ЧП произошло в ночь на вторник. В 00:29 губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что в доме на улице Павла Корчагина, 14 прогремел взрыв. Произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этажи. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах. Люди эвакуированы из двух домов. По последним данным, погиб один человек, еще 13 ранены.По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Ход расследования взят на контроль руководством прокуратуры города. Также прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи", - говорится в сообщении.

