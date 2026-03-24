Расследование дела по факту взрыва в доме в Севастополе контролирует прокуратура - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Расследование дела по факту взрыва в доме в Севастополе контролирует прокуратура
Прокуратура города Севастополя контролирует ход расследования уголовного дела по факту обрушения многоэтажного дома в городе Севастополе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Прокуратура города Севастополя контролирует ход расследования уголовного дела по факту обрушения многоэтажного дома в городе Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ЧП произошло в ночь на вторник. В 00:29 губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что в доме на улице Павла Корчагина, 14 прогремел взрыв. Произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этажи. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах. Люди эвакуированы из двух домов. По последним данным, погиб один человек, еще 13 ранены.
По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
"Ход расследования взят на контроль руководством прокуратуры города. Также прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи", - говорится в сообщении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости Севастополя: на месте взрыва в жилом доме ищут пострадавших
Взрыв газа исключен – Развожаев назвал предварительную причину ЧП
Хозяйка квартиры погибла, ее сын пропал без вести – подробности ЧП в Севастополе
 
11:45В Керчи асфальтобетонный завод перенесут из центра города
11:36Многодетная мать погибла при взрыве в доме в Севастополе
11:25Расследование дела по факту взрыва в доме в Севастополе контролирует прокуратура
11:04ВСУ ударили по больнице в Запорожской области
10:48В России утвердили список стратегически значимых лекарств
10:40Крымчанин получил 16 лет колонии за "слив" данных о военной технике
10:37Трамп назначил Хегсета виновником войны с Ираном: что это означает
10:27Аварийно-спасательные работы на месте взрыва в Севастополе завершены
10:20Взрыв газа исключен – Развожаев назвал предварительную причину ЧП
10:13ФСБ задержала в Москве иностранца с посылкой с 504 бомбами 4:09
10:03Один человек погиб и 13 пострадали при взрыве в жилом доме в Севастополе
10:01В Крыму вспыхнули два ландшафтных пожара
09:52В больницах Севастополя находятся 10 пострадавших при взрыве жилого дома
09:48Грипп и ОРВИ снова пошли в рост - данные Роспотребнадзора
09:44Хозяйка квартиры погибла, ее сын пропал без вести – подробности ЧП в Севастополе
09:36Шестидневная магнитная буря на Земле идет на спад
09:28Новости Севастополя: на месте взрыва в жилом доме ищут пострадавших 1:18
09:08Путин подписал закон о расширении периода трудового стажа для крымчан
08:32Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
08:29Бакланы уничтожают рыбу в водоемах Крыма – что говорят эксперты
Лента новостейМолния