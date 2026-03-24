Пять дней Трампа для Ирана: для чего США объявили перемирие - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Пять дней Трампа для Ирана: для чего США объявили перемирие
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп объявил о перемирии на пять дней в конфликте с Ираном не для установления устойчивого мира, а для того, чтобы выиграть время для усиления американской группировки в ближневосточном регионе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Накануне Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по Ирану на пять дней в свете "позитивных и продуктивных переговоров", прошедших в последние два дня между Вашингтоном и Тегераном. Председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф сообщил, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, а фейки в новостях используются для манипулирования рынками.
По мнению Манойло, происходящее не имеет никакого отношения к установлению мира, и "пять дней объясняются очень просто: появилось новое количество объектов, нуждающихся в защите противовоздушной обороны США, и Трампу требуется время, чтобы все это обеспечить".
"После того, как Иран заявил о том, что будет бить по структуре союзников Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, то есть ударит в том числе по опреснительным установкам, от которых зависят "заливники" (страны Персидского залива – ред.), те страшно перепугались и, я думаю, выдали Трампу все, что они о нем думают. И Трампу требуются пять дней, чтобы перебросить дополнительные силы ПВО или поставить эсминцы, которые способны что-то там перехватывать, чтобы защитить эти объекты... Поэтому он на пять дней и заморозил, "миротворец", – прокомментировал Манойло.

Чего США не ожидали от Ирана

По мнению эксперта, "Трампу подсунули Иран, и у него там все плохо". Он попал в серьезную ловушку, расставленную ему здесь даже не противниками извне, то есть теми, кто борется с США и "трампизмом", а врагами изнутри, преимущественно конкурентами в Конгрессе из числа адептов Демократической партии, сказал Манойло.
"Сначала они распалили его самомнение... Потом подсунули Венесуэлу, где он провел операцию и за полчаса решил проблему, которую все предыдущие поколения президентов США не могли решить за все сроки своих каденций. Трамп еще больше поверил в себя и решил, что сейчас так же легко пройдется по Ирану", – сказал политолог.
По его словам, повторить в Иране венесуэльский сценарий Трамп теоретически мог, учитывая отчасти либерально настроенную молодежь и протестные настроения, а также купленных там людей во втором эшелоне власти. Однако, помимо быстрого уничтожения пятой колонны, на устойчивость Ирана сыграл один очень важный фактор, выгодно отличающий его от других: система управления, считает эксперт.
"Помимо того, что там мощная промышленность, мотивированное население, хорошо мобилизованное общество, у них руководители на всех уровнях взаимозаменяемые", – сказал Манойло.
Таким образом, одна из важнейших причин того, что Иран продолжает оказывать сопротивление, это то, что власть сохраняет управление страной, и для американцев это стало неприятным сюрпризом, подчеркнул эксперт.
Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров высказал мнение, что для Трампа стало неожиданностью и то, что ни формальные союзники Соединенных Штатов по НАТО, ни арабские монархии из числа условных сателлитов США на Ближнем Востоке не поддержали Трампа в вопросе Ирана, а в одиночку Америка Иран точно не победит.
