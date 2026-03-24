Пять дней Трампа для Ирана: для чего США объявили перемирие
2026-03-24T22:39
мнения
андрей манойло
иран
обострение между ираном и сша
сша
дональд трамп
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп объявил о перемирии на пять дней в конфликте с Ираном не для установления устойчивого мира, а для того, чтобы выиграть время для усиления американской группировки в ближневосточном регионе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Накануне Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по Ирану на пять дней в свете "позитивных и продуктивных переговоров", прошедших в последние два дня между Вашингтоном и Тегераном. Председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф сообщил, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, а фейки в новостях используются для манипулирования рынками.По мнению Манойло, происходящее не имеет никакого отношения к установлению мира, и "пять дней объясняются очень просто: появилось новое количество объектов, нуждающихся в защите противовоздушной обороны США, и Трампу требуется время, чтобы все это обеспечить".Чего США не ожидали от ИранаПо мнению эксперта, "Трампу подсунули Иран, и у него там все плохо". Он попал в серьезную ловушку, расставленную ему здесь даже не противниками извне, то есть теми, кто борется с США и "трампизмом", а врагами изнутри, преимущественно конкурентами в Конгрессе из числа адептов Демократической партии, сказал Манойло."Сначала они распалили его самомнение... Потом подсунули Венесуэлу, где он провел операцию и за полчаса решил проблему, которую все предыдущие поколения президентов США не могли решить за все сроки своих каденций. Трамп еще больше поверил в себя и решил, что сейчас так же легко пройдется по Ирану", – сказал политолог.По его словам, повторить в Иране венесуэльский сценарий Трамп теоретически мог, учитывая отчасти либерально настроенную молодежь и протестные настроения, а также купленных там людей во втором эшелоне власти. Однако, помимо быстрого уничтожения пятой колонны, на устойчивость Ирана сыграл один очень важный фактор, выгодно отличающий его от других: система управления, считает эксперт.Таким образом, одна из важнейших причин того, что Иран продолжает оказывать сопротивление, это то, что власть сохраняет управление страной, и для американцев это стало неприятным сюрпризом, подчеркнул эксперт.Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров высказал мнение, что для Трампа стало неожиданностью и то, что ни формальные союзники Соединенных Штатов по НАТО, ни арабские монархии из числа условных сателлитов США на Ближнем Востоке не поддержали Трампа в вопросе Ирана, а в одиночку Америка Иран точно не победит.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп назначил Хегсета виновником войны с Ираном: что это означает Война с Китаем уже началась: что остановит Трампа от продолжения конфликта в Иране Иран заминирует морские пути в Персидском заливе в случае ударов
мнения, андрей манойло, иран, обострение между ираном и сша, сша, дональд трамп, в мире
Читайте также на РИА Новости Крым: