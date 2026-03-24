Путин подписал закон о расширении периода трудового стажа для крымчан - РИА Новости Крым, 24.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260324/putin-podpisal-zakon-o-rasshirenii-perioda-trudovogo-stazha-dlya-krymchan-1154561025.html
Путин подписал закон о расширении периода трудового стажа для крымчан
Путин подписал закон о расширении периода трудового стажа для крымчан

Путин подписал закон о расширении периода страхового стажа для работавших в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий права граждан на пенсионное обеспечение для работавших в Крыму и Севастополе. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом в страховой стаж крымчан и севастопольцев включаются периоды работы или иной деятельности с 17 марта по 31 декабря 2014 года.
Речь идет о тех гражданах, кто работал в Крыму и Севастополе в первые месяцы после воссоединения с Россией, когда необходимая нормативно-правовая база только формировалась. Новшество позволит жителям увеличить стаж для получения страховой пенсии и произвести ее перерасчет.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
© 2026 МИА «Россия сегодня»
