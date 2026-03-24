"Проснулась от жуткого удара" - репортаж с места взрыва жилого дома в Севастополе
2026-03-24T12:01
https://crimea.ria.ru/20260324/mnogodetnaya-mat-pogibla-pri-vzryve-v-dome-v-sevastopole-1154570370.html
Взрыв в жилом доме Севастополя – все о ЧП и пострадавших к этому часу
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. На месте взрыва дома в Севастополе работают экстренные службы и правоохранители. Аварийно-спасательные работы завершены, но сотрудники МЧС, полиции и скорой продолжают находиться во дворах поврежденных домов. Территория вокруг места ЧП оцеплена, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Взрыв прогремел
в 23:40 в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив - № 20. Одна женщина погибла, ее 20-летний сын числится пропавшим без вести. В больницах, по последним данным, находятся 12 севастопольцев, среди них — трое детей.
"Проснулась от жуткого удара"
Жительница Севастополя Наталья Михайлюк живет в соседнем доме № 20. Говорит – ей повезло, окна ее квартиры выходят на противоположную от места ЧП сторону. Тем не менее, взрыв задел и ее квартиру.
"Я проснулась от жуткого, какого-то невозможного удара. Вышла на лоджию – а там у меня разбиты стекла. Входную дверь, видимо, немного повело, вывалилась штукатурка. Но в целом в квартире все нормально. У меня она так расположена, что окна выходят на противоположную сторону, а вот те подъезды, что напротив, от ударной волны повреждены сильно", - рассказала она корреспонденту РИА Новости Крым.
Сейчас Наталья находится в пункте временного размещения, который развернут на базе Инженерной школы. Она выясняет – можно ли ей уже вернуться домой. Переживает, что после взрыва потеряла кошек, которые от громких звуков спрятались и на ее зов не вышли.
Тем временем по пострадавшим домам ходит комиссия. Если квартира будет признана непригодной для жизни, людям обещают предоставить места в общежитиях или пансионатах на все время, пока будет идти ремонт. К восстановлению жилья планируют привлечь городских подрядчиков.
Специалисты уже провели первичное обследование - версия взрыва бытового газа официально исключена
. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.
"В настоящий момент совершенно однозначно исключен взрыв бытового газа, это подтвердили все специалисты, которые обследовали место. Точная причина продолжает выясняться. После обследования криминалистами и взрывотехниками версия будет выдвинута правоохранителями", – сказал губернатор города Михаил Развожаев.
Пострадали от 30 до 60 квартир
Спасателям понадобилось чуть более 8 часов, чтобы полностью завершить аварийно-спасательные работы. Они работали всю ночь и все утро, пока не завершили разбор завалов. Часть строительного мусора убирала тяжелая техника, часть – разбирали исключительно вручную.
По словам и.о. начальника Главного управления МЧС России по Севастополю Владимира Щедрина, предварительно взрыв произошел в той квартире, которая находилась над коммерческим офисом - над пунктом выдачи.
"Точно могу сказать, что выгорело от пожара 10 квартир", - добавил он, уточнив, что всего пострадало от 30 до 60 квартир.
Сейчас оценивается уровень материального ущерба. Возбуждено уголовное дело.
