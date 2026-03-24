"Проснулась от жуткого удара" - репортаж с места взрыва жилого дома в Севастополе

"Проснулась от жуткого удара" - репортаж с места взрыва жилого дома в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.03.2026

"Проснулась от жуткого удара" - репортаж с места взрыва жилого дома в Севастополе

На месте взрыва дома в Севастополе работают экстренные службы и правоохранители. Аварийно-спасательные работы завершены, но сотрудники МЧС, полиции и скорой... РИА Новости Крым, 24.03.2026

2026-03-24T12:01

2026-03-24T12:01

2026-03-24T12:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. На месте взрыва дома в Севастополе работают экстренные службы и правоохранители. Аварийно-спасательные работы завершены, но сотрудники МЧС, полиции и скорой продолжают находиться во дворах поврежденных домов. Территория вокруг места ЧП оцеплена, передает корреспондент РИА Новости Крым.Взрыв прогремел в 23:40 в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив - № 20. Одна женщина погибла, ее 20-летний сын числится пропавшим без вести. В больницах, по последним данным, находятся 12 севастопольцев, среди них — трое детей."Проснулась от жуткого удара"Жительница Севастополя Наталья Михайлюк живет в соседнем доме № 20. Говорит – ей повезло, окна ее квартиры выходят на противоположную от места ЧП сторону. Тем не менее, взрыв задел и ее квартиру.Сейчас Наталья находится в пункте временного размещения, который развернут на базе Инженерной школы. Она выясняет – можно ли ей уже вернуться домой. Переживает, что после взрыва потеряла кошек, которые от громких звуков спрятались и на ее зов не вышли.Тем временем по пострадавшим домам ходит комиссия. Если квартира будет признана непригодной для жизни, людям обещают предоставить места в общежитиях или пансионатах на все время, пока будет идти ремонт. К восстановлению жилья планируют привлечь городских подрядчиков.Причины взрываСпециалисты уже провели первичное обследование - версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.Пострадали от 30 до 60 квартирСпасателям понадобилось чуть более 8 часов, чтобы полностью завершить аварийно-спасательные работы. Они работали всю ночь и все утро, пока не завершили разбор завалов. Часть строительного мусора убирала тяжелая техника, часть – разбирали исключительно вручную.По словам и.о. начальника Главного управления МЧС России по Севастополю Владимира Щедрина, предварительно взрыв произошел в той квартире, которая находилась над коммерческим офисом - над пунктом выдачи.Сейчас оценивается уровень материального ущерба. Возбуждено уголовное дело.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, взрыв в жилом доме в севастополе