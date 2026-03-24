https://crimea.ria.ru/20260324/pokupayut-sebe-spokoystvie-kak-dolgo-budut-rasti-tseny-na-zhile-v-krymu-i-sevastopole-1152500892.html

Покупают себе спокойствие: как долго будут расти цены на жилье в Крыму и Севастополе

2026-03-24T06:41

недвижимость в крыму

крым

жилье в крыму

мнения

цены в крыму

строительство

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141102846_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_8f947c876d96d778336e02e2b0fdaa7f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Цены на новые квартиры в Крыму и особенно в Севастополе растут вместе уверенностью россиян в том, что эти места есть и останутся территорией России и надежно защищены. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Сергей Саяпин, отметив, что динамика роста будет наблюдаться здесь как минимум еще лет десять, а то и двадцать.По данным индекса цен ДОМ.РФ, цены на новостройки в России за 2025 год в среднем выросли на 10,16%, а самый большой рост продемонстрировали Курская область (+35,1%), Москва (22,5%) и Севастополь (+17,8%).По словам эксперта, эти три региона являются лидерами рейтинга по абсолютно разным причинам.Так, например, в Курской области цены на новое жилье растут в связи с введением программы выдачи жилищных сертификатов людям, которые вынужденно покинули свои дома."Это приграничный регион. И тем, кого переселяют с линии боевого соприкосновения, выдают сертификаты на приобретение нового жилья. Большая часть этих денег оседает все-таки в Курской области, потому что людям не очень удобно менять регион", – сказал эксперт.В Москве, по словам Саяпина, совсем другая история потому, что там быстрее и масштабнее, чем в других регионах, проявляют себя тренды. Один из них, характерный для всех субъектов РФ и особенно для Москвы, это сокращение строительства жилья класса "эконом" и "комфорт", то есть самых доступного для россиян сказал собеседник.По его словам, причина в том, что для застройщиков становится неподъемной нагрузка, которую накладывают на них власти регионов, обязывая вместе с домами строить сопутствующую социальную инфраструктуру (школы, детсады, больницы и так далее).Помимо этого, рост финансовой нагрузки на каждую стройку обусловлен увеличением себестоимость товаров и услуг, в том числе банковских, в силу инфляционных процессов, добавил он.Что касается Севастополя, попавшего в топ-3 лидеров по росту цен на новое жилье по итогам 2025 года, и всего Крыма в целом, где цены на недвижимость продолжают расти, то здесь динамика объясняется прежде всего климатическими особенностями полуострова, сказал эксперт.В этом смысле своего рода хабами, притягивающими миграционный спрос, по словам эксперта, на сегодняшний момент являются Краснодарский край, и прежде всего Сочи, а также Крым и Севастополь.Кроме того, у россиян есть абсолютная уверенность в том, что Крым – наш, полуостров – это Россия, так есть и будет, что он надежно защищен, добавил Саяпин."В Севастополе, где база флота, мы все, россияне, понимаем, что это точно будет на все веки вечные наше. И люди покупают себе спокойствие. Поэтому ваш замечательный город растет в цене, потому что туда концентрируется огромный спрос", – сказал собеседник.Но такая ситуация в Республике Крым и Севастополе будет наблюдаться не всегда – в ближайшие годы появятся серьезные конкуренты южным регионам, предрекает эксперт."Есть льготная программа ипотеки под 2%, которая распространяется на новые присоединенные регионы. И в ближайшее время мы прогнозируем, что крымский спрос частично перераспределится туда. И это будет очень сильная конкуренция", – выразил мнение гость эфира.Процесс этот, однако, будет постепенным, а не стремительным, поскольку в Крым уже зашли большие и сильные застройщики, а в исторических регионах севернее строят пока совсем немного, но все это дело времени, считает Саяпин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублейВ 2025 году условия проживания улучшили для 18 тысяч севастопольцевВ России предложили создать фонд служебного жилья для молодежи

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

недвижимость в крыму, крым, жилье в крыму, мнения, цены в крыму, строительство