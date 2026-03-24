Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.03.2026

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.03.2026

2026-03-24T08:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.В ночь на вторник в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Над северной стороной города военные уничтожили одну воздушную цель. По данным Минобороны, над Крымом, Черным морем и еще семью регионами сбили 55 вражеских БПЛА в течение ночи. Утром в городе повторно включили сирены – было сбито еще три воздушных цели.

