Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
атаки всу на крым
08:21 24.03.2026 (обновлено: 08:22 24.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
В ночь на вторник в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Над северной стороной города военные уничтожили одну воздушную цель. По данным Минобороны, над Крымом, Черным морем и еще семью регионами сбили 55 вражеских БПЛА в течение ночи. Утром в городе повторно включили сирены – было сбито еще три воздушных цели.
