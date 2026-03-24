Один человек погиб и 13 пострадали при взрыве в жилом доме в Севастополе

2026-03-24T10:03

взрыв в жилом доме в севастополе

севастополь

новости севастополя

срочные новости крыма

происшествия

взрыв

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В результате взрыва в жилом доме в Севастополе, по уточненным данным, один человек погиб и 13 пострадали. Об этом журналистам сообщил губернатор города Михаил Развожаев.ЧП произошло в ночь на вторник. В 00:29 губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что в доме на улице Павла Корчагина, 14 прогремел взрыв. Произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этажи. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах. Люди эвакуированы из двух домов. Хозяйка квартиры, где произошел взрыв, погибла, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим."В настоящее время 13 пострадавших. Одна женщина погибла, 12 человек находятся в больницах, из них трое детей. Всем оказана необходимая помощь", – сказал градоначальник. Развожаев добавил, что жители поврежденных домов находятся в пункте временного размещения. "С ними будут работать муниципалитет, полиция, волонтеры. Будут осматривать жилье. Если жилье непригодно для проживания, будет предоставляться место временного проживания – либо одно из наших общежитий, либо пансионат – на то время, пока мы будем заниматься восстановлением утраченных жилых помещений", - отметил губернатор.

