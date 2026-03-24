Новости Севастополя: на месте взрыва в жилом доме ищут пострадавших

В Севастополе продолжаются аварийно-спасательные работы на месте взрыва в многоквартирном доме по улице Павла Корчагина, под завалами ищут людей. Территория... РИА Новости Крым, 24.03.2026

2026-03-24T09:28

2026-03-24T09:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжаются аварийно-спасательные работы на месте взрыва в многоквартирном доме по улице Павла Корчагина, под завалами ищут людей. Территория оцеплена, на месте работают сотрудники экстренных служб, передает корреспондент РИА Новости Крым.ЧП произошло в ночь на вторник. В 00:29 губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что в доме на улице Павла Корчагина, 14 произошел взрыв, от взрывной волны также пострадал дом №20.При разборе завалов найдены тела двух погибших.В расположенной рядом школе развернули пункт временного размещения. Тех, чьи квартиры непригодны для жилья, пообещали разместить в пансионате.Тем временем на месте ЧП идут аварийно-спасательные работы. Пожар в многоквартирном доме потушили. Около 200 человек и 55 единиц техники с ночи разбирают завалы.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.На месте происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов работает прокурор Гагаринского района города Севастополя Антон Кугатов. Соблюдение прав граждан и оказание пострадавшим всесторонней помощи взято на контроль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Спасатели разбирают завалы на месте взрыва в многоквартирном доме в Севастополе Спасатели разбирают завалы в многоквартирном доме в Севастополе, где произошел взрыв. По последним данным, два человека погибли, восемь пострадали. Пожар, возникший после взрыва, полностью потушили, сообщили в МЧС.

