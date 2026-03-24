Новости Севастополя: на месте взрыва в жилом доме ищут пострадавших
Спасатели разбирают завалы на месте взрыва в многоквартирном доме в Севастополе
Спасатели разбирают завалы в многоквартирном доме в Севастополе, где произошел взрыв. По последним данным, два человека погибли, восемь пострадали. Пожар, возникший после взрыва, полностью потушили, сообщили в МЧС.
В Севастополе разбирают завалы после страшного взрыва в жилом доме – все о ЧП к этому часу
09:28 24.03.2026 (обновлено: 09:47 24.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжаются аварийно-спасательные работы на месте взрыва в многоквартирном доме по улице Павла Корчагина, под завалами ищут людей. Территория оцеплена, на месте работают сотрудники экстренных служб, передает корреспондент РИА Новости Крым.
ЧП произошло
в ночь на вторник. В 00:29 губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что в доме на улице Павла Корчагина, 14 произошел взрыв, от взрывной волны также пострадал дом №20.
"По предварительной оценке, из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1 этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1 по 3 этажи. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах. Люди эвакуированы из двух домов", - проинформировал ночью Развожаев.
При разборе завалов найдены тела двух погибших.
"К глубокому сожалению, обнаружены двое погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким. Еще 8 человек пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь", - добавил губернатор.
В расположенной рядом школе развернули пункт временного размещения. Тех, чьи квартиры непригодны для жилья, пообещали разместить в пансионате.
Тем временем на месте ЧП идут аварийно-спасательные работы. Пожар в многоквартирном доме потушили. Около 200 человек и 55 единиц техники с ночи разбирают завалы.
"Всю ночь вручную и при помощи тяжелой техники разбирали завалы и плиты в поисках возможных пострадавших, вывозится строительный мусор. На месте происшествия и в ПВР работают психологи МЧС России", - сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.
На месте происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов работает прокурор Гагаринского района города Севастополя Антон Кугатов. Соблюдение прав граждан и оказание пострадавшим всесторонней помощи взято на контроль.
