На Западе Крыма в пятницу перекроют движение

В Сакском районе Крыма в пятницу заблокируют движение машин и пешеходов в рамках антитеррористических учений. Об этом сообщил во вторник заместитель главы...

2026-03-24T17:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма в пятницу заблокируют движение машин и пешеходов в рамках антитеррористических учений. Об этом сообщил во вторник заместитель главы районной администрации Игорь Никуленков.На это время транспортное и пешеходное движение в Шелковичном заблокируют. Движение машин по Симферопольскому и Евпаторийскому шоссе, а также по трассе "Таврида" на участке Симферополь – Евпатория – Мирный ограничивать не будут.Жителей просят отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и рекомендуют выбирать маршруты объезда района ограничения движения.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

