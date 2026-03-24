На Западе Крыма в пятницу перекроют движение

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260324/na-zapade-kryma-v-pyatnitsu-perekroyut-dvizhenie-1154587566.html
новости крыма
сакский район
крым
учения
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0e/1123537147_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d6b958219675a8f07d49e0f1b89f8fd4.jpg
сакский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0e/1123537147_333:0:3062:2047_1920x0_80_0_0_0e99b97dc56dac7f69f6d27e32bcdb2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, сакский район, крым, учения, безопасность республики крым и севастополя
© РИА Новости КрымШлагбаум
Шлагбаум - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма в пятницу заблокируют движение машин и пешеходов в рамках антитеррористических учений. Об этом сообщил во вторник заместитель главы районной администрации Игорь Никуленков.
"27 марта с 10 до 16 часов в Сакском районе в селе Шелковичное будет проходить совместная тренировка силовых структур по антитеррору", – написал Никуленков в своем Telegram-канале.
На это время транспортное и пешеходное движение в Шелковичном заблокируют. Движение машин по Симферопольскому и Евпаторийскому шоссе, а также по трассе "Таврида" на участке Симферополь – Евпатория – Мирный ограничивать не будут.
Жителей просят отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и рекомендуют выбирать маршруты объезда района ограничения движения.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
