На Украине поражены объекты транспортной инфраструктуры ВСУ
Российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T12:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник.Поражены также пункты временной дислокации украинских сил в 142 районах.Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили за сутки 10 управляемых авиабомб и 259 беспилотников ВСУ самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 126 922 беспилотных летательных аппарата, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 453 танка и других боевых бронированных машин, 1 691 боевая машина реактивных систем залпового огня, 34 033 орудия полевой артиллерии и минометов, 57 614 единиц специальной военной автомобильной техники.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении.
Поражены также пункты временной дислокации украинских сил в 142 районах.
Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили за сутки 10 управляемых авиабомб и 259 беспилотников ВСУ самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 126 922 беспилотных летательных аппарата, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 453 танка и других боевых бронированных машин, 1 691 боевая машина реактивных систем залпового огня, 34 033 орудия полевой артиллерии и минометов, 57 614 единиц специальной военной автомобильной техники.
