https://crimea.ria.ru/20260324/mnogodetnaya-mat-pogibla-pri-vzryve-v-dome-v-sevastopole-1154570370.html

Многодетная мать погибла при взрыве в доме в Севастополе

Погибшая при взрыве в пятиэтажке в Севастополе была матерью пятерых детей. Четыре ее дочки пострадали при ЧП, сын считается пропавшим без вести. Об этом... РИА Новости Крым, 24.03.2026

2026-03-24T11:36

севастополь

взрыв

взрыв в жилом доме в севастополе

происшествия

новости севастополя

крым

новости крыма

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/18/1154565629_0:0:1008:567_1920x0_80_0_0_2ca1f0da88c9693681bfe4622b7f894a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Погибшая при взрыве в пятиэтажке в Севастополе была матерью пятерых детей. Четыре ее дочки пострадали при ЧП, сын считается пропавшим без вести. Об этом сообщили в Татианинском храме при СевГУ, где женщина была певчей.ЧП произошло в ночь на вторник. В 00:29 губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что в доме на улице Павла Корчагина, 14 прогремел взрыв. Произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этажи. В соседнем доме загорелись 10 квартир в двух подъездах. Люди эвакуированы из двух домов.Версия взрыва бытового газа в обрушившейся пятиэтажке исключена, добавил губернатор.Хозяйка квартиры, где произошел взрыв, погибла, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим. Всего пострадали 13 человек, среди них трое детей.Сейчас аварийно-спасательные работы на месте ЧП завершены. По данным регионального МЧС, всего было повреждено порядка 60 квартир, 10 из них выгорели во время пожара. Предварительно взрыв произошел в квартире, которая находилась над коммерческим офисом.Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате обрушения многоэтажного дома. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз для установления причин происшествия.

https://crimea.ria.ru/20260324/odin-chelovek-pogib-i-13-postradali-pri-vzryve-v-zhilom-dome-v-sevastopole-1154565074.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, взрыв, взрыв в жилом доме в севастополе, происшествия, новости севастополя, крым, новости крыма, общество