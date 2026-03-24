Рейтинг@Mail.ru
Многодетная мать погибла при взрыве в доме в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260324/mnogodetnaya-mat-pogibla-pri-vzryve-v-dome-v-sevastopole-1154570370.html
Многодетная мать погибла при взрыве в доме в Севастополе
Погибшая при взрыве в пятиэтажке в Севастополе была матерью пятерых детей. Четыре ее дочки пострадали при ЧП, сын считается пропавшим без вести. Об этом... РИА Новости Крым, 24.03.2026
севастополь
взрыв
взрыв в жилом доме в севастополе
происшествия
новости севастополя
крым
новости крыма
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/18/1154565629_0:0:1008:567_1920x0_80_0_0_2ca1f0da88c9693681bfe4622b7f894a.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/18/1154565629_126:0:882:567_1920x0_80_0_0_e10cbd9ca26e151a4b54ccfc16196909.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Многодетная мать погибла при взрыве в доме в Севастополе

В Севастополе при взрыве в жилом доме погибла многодетная мать и ранены четверо ее дочерей

11:36 24.03.2026 (обновлено: 11:38 24.03.2026)
 
© РИА Новости КрымПоследствия взрыва в жилой пятиэтажке в Севастополе
Последствия взрыва в жилой пятиэтажке в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Погибшая при взрыве в пятиэтажке в Севастополе была матерью пятерых детей. Четыре ее дочки пострадали при ЧП, сын считается пропавшим без вести. Об этом сообщили в Татианинском храме при СевГУ, где женщина была певчей.

В полночь в результате взрыва в многоквартирном доме погибла наша певчая, прихожанка, стоявшая у истоков Татианинского храма, многодетная мама Ольга... Четыре дочери ранены, в больнице", - сообщается на официальной странице храма в соцсети "ВКонтакте".

ЧП произошло в ночь на вторник. В 00:29 губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что в доме на улице Павла Корчагина, 14 прогремел взрыв. Произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этажи. В соседнем доме загорелись 10 квартир в двух подъездах. Люди эвакуированы из двух домов.
Версия взрыва бытового газа в обрушившейся пятиэтажке исключена, добавил губернатор.
Хозяйка квартиры, где произошел взрыв, погибла, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим. Всего пострадали 13 человек, среди них трое детей.
Сейчас аварийно-спасательные работы на месте ЧП завершены. По данным регионального МЧС, всего было повреждено порядка 60 квартир, 10 из них выгорели во время пожара. Предварительно взрыв произошел в квартире, которая находилась над коммерческим офисом.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате обрушения многоэтажного дома. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз для установления причин происшествия.
Все о последствиях взрыва в жилом доме в Севастополе читайте здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
10:03
Один человек погиб и 13 пострадали при взрыве в жилом доме в Севастополе
 
СевастопольВзрывВзрыв в жилом доме в СевастополеПроисшествияНовости СевастополяКрымНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
