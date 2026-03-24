Местами дожди и туман: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник до +13 градусов и местами дожди и туман
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться зоной малоподвижного атмосферного фронтального раздела. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +9…+13, в горах +3…+8 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +9…+11 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +11...+13.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью от +5 до +8 градусов, днем +11...+13.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.